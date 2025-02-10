雄警局「調帶小組」進化「鷹眼小組」 擔綱連環分屍案主力

高雄警方各分局「調帶小組」進化「鷹眼小組」，擔綱連環殺人分屍案主力。（警方提供）

2025/02/10 18:38

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警察局為迅速偵破特殊專及社會矚目刑案，召集各分局「調帶小組」菁英，組成任務型「鷹眼小組」，面對連環殺人分屍案，「鷹眼小組」發揮功效，共召集40名警力，根據涉案人員移動軌跡，以同心圓、暴風路徑追蹤模式，沿線調閱上千支公家及民間監視器，以科學方法重溯嫌疑人犯罪軌跡，迅速找到張嫌及3名被害人出入凶宅過程。

刑警大隊指出，因應重大刑案及專案，有效打擊犯罪維護治安，決定成立「鷹眼小組」，專門調閲查看路口監視器，使犯案過程、手法現形，此次3婦遭分屍、棄屍案，刑大動員10個分局（不含案發地分局）的調帶小組成員，迅速調看誘殺、分屍、棄屍路徑監視影像。

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科技辦案中的調閱監視器偵防，是偵辦刑事極重要環境，培養專才及具備偵查人員，支援調閱、蒐集監視影像，藉以分析、研判查緝標的，統籌規劃查緝行動等偵查行為，以釐清犯罪事實、個別化目標身分及分析其行蹤等。

刑大針對緊急、重大或受社會矚目，影響治安甚鉅事件，迅速召集「鷹眼小組」調閱相關監視器，利用車牌辨識系統或相類科技分析系統，輔以警政系統、大數據資料庫，描繪相關軌跡，釐清犯前、犯後行經處所，同時展現高雄警方維護治安的決心與能力，也向不法分子發出明確警告。

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