豬隊友！ 17歲騎士載警抓落跑麻吉 2人都無照罰單各噴20萬

姚姓騎士棄車逃逸。（警方提供）

2025/02/10 18:39

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警方日前執行酒駕臨檢勤務，同時攔下兩名彼此認識，同為17歲的張姓、姚姓機車騎士時，張騎車逃逸，姚則棄車跑給警察追，警員追到一半請停在路邊騎士載他一程，順利攔下姚後，認出協助逮人騎士竟就是剛才逃逸的張男，這下糗了，「豬隊友載警抓麻吉」，兩人面臨的高額罰款也曝光。

台中市第一分局公益派出所長劉松吉今天說，該所上月底凌晨在中區自由路與台灣大道口執行酒駕臨檢勤務，發現兩輛機車行經路檢點時，排氣管發出巨大聲響，立即要求停車受檢，沒想到2名騎士假意配合，卻在員警靠近時突然逃離現場，其中張姓騎士成功騎機車逃逸，另名姚姓騎士被警方圍住，趁隙徒步逃跑。

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警員吳佳侖與其他同仁立即追上前去，吳員追進巷口時，發現1名機車騎士停在路邊滑手機，遂請該名騎士載他協助攔查，騎士雖感到錯愕，仍發動機車載吳員追上去，最終協助將逃逸姚男攔下，此時助人的騎士跟員警說：「阿沒事我先走了~」，沒想到公益所蔡副所長隨即認出，這位熱心民眾正是稍早逃逸的張姓騎士，立即示意停車。

而張男雖已騎車離開現場，稍後仍被警方通知到案，經查，姚姓、張姓2名騎士均只有17歲，屬於無照駕駛，其中，姚男所騎乘機車懸掛他車牌照最重罰5400元、拆除消音器罰6000元、引擎號碼磨損罰3000元，再加上無照駕駛12000元及路檢點拒檢罰180000元，最重可處20萬6400元罰鍰。

另外，張男無照駕駛罰12000元、路檢點拒檢罰180000元，最重可罰19萬2000元。警方均依《道路交通管理處罰條例》相關規定製單舉發，並將車輛移置保管及扣繳牌照，同時通知法定代理人；第一分局分局長尤啓南表示，駕駛人應遵守交通規則，切勿酒駕或參與其他違法行為，違規者將面臨嚴重處罰，警方將持續加強路檢，保障民眾安全。

張姓騎士搭載警員追趕拒檢落跑的姚男，沒想到2人都是無照駕駛。（警方提供）

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