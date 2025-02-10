聯結車違停機車優先道 台中騎士撞上不治

台中一名盧姓騎士，今天上午撞上由趙姓男子違停的半聯結車，當場就沒有呼吸心跳送醫不治 。（記者陳建志翻攝）

2025/02/10 17:33

〔記者陳建志／台中報導〕台中市趙姓（33歲）半聯結車駕駛，今天上午7點多將聯結車臨停在大肚區沙田路1段路邊，其中1半車身和左側輪子都停在機車優先道上，明顯違停，盧姓騎士（43歲）行經該處時，因不明原因先摔車後滑行撞上聯結車後方，現場就沒有呼吸心跳，送醫後仍不治，警方依過失致死將趙男移送台中地檢署偵辦。

這起死亡車禍，發生在今天清晨7點8分左右，當時盧姓騎士騎乘普通重機沿大肚區沙田路1段快車道往烏日區方向直行，卻因不明原因從快車道偏駛進慢車道，而自撞路邊違規臨時停車，由趙姓司機駕駛的半聯結車。

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盧男因撞到聯結車的後方，現場就沒有呼吸心跳，經送醫急救仍不治，趙男當時將聯結車一半車身臨停在機車優先道上，已經明顯違停，警方除將開單告發，也依過失致死罪嫌將半聯結車駕駛趙男移送台中地檢偵辦，本起事故詳細肇事原因將由鑑定單位或法院研判。

烏日分局呼籲，駕駛人應遵守標誌標線禁制規定，不得貪圖一時方便恣意違規停車，同時行車時亦應隨時注意車前狀況，勿分心或疲勞駕駛，以確保行車安全。

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