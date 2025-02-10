反將一軍！與詐團虛與委蛇 釣出帳號報警止詐

黃姓女民眾與詐團虛與委蛇，釣出帳號再報警止詐。（圖由陳姓民眾提供）

2025/02/10 17:19

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕陳姓民眾發現其LINE帳號被盜用，趕緊請其中一位同學在同學群組示警，同學們果真陸續接到詐騙集團訊息，有位同學不想浪費時間直接回「沒空」，竟被詐團人員咀咒「沒空那就去死」，有位則以用網路銀行轉帳為由誘使詐團號供帳號再報警成為警示帳號，讓詐團損失一個用來作案的帳號。

陳姓民眾指出，陸續有同學來電詢問是否其手頭真有困難，才發現LINE帳號被盜用了，但要在群組裡澄清，擔心又被詐團給利用，趕緊找一位在群組裡比較活躍的同學表示其LINE帳號被盜用，再由這位同學將其退出群組，並在群組說明相關狀況，請大家不要受騙上當。

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黃姓男同學接到「假陳同學」LINE「想請你幫個忙」的訊息，請其幫忙投票時，黃姓男同學直接回說「沒空」，意惹怒「假陳同學」，咒罵「沒空那就去死」、「你媽的」，黃姓男同學到群組打趣稱「現在詐騙集團還真沒風度」。

另位黃姓女同學接到「假陳同學」LINE的借款訊息時，決定放長線釣魚，假意請對方給她帳號，再問要怎麼轉，還說網銀一次不能轉10萬喔，最終對方提供了一組帳號，並請黃姓女同學「轉好明細在（再）麻煩你擷圖傳給我，謝謝」，就這樣「騙到」詐團的作案帳號還被謝謝。

陳姓民眾表示，黃姓女同學機智與詐團集團虛與委蛇，讓詐團損失一個寶貴的帳號，在同學群組博得「女俠」美名，也讓這起LINE帳號被盜用事件從無奈、擔憂到笑聲中結束。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

識破詐團伎倆回說「沒空」竟被咀咒。（圖由陳姓民眾提供）

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