國民法官法2周年 鄭銘謙期許：共創公正進步環境贏得人民信賴

法務部今舉辦「國民法官法實施2周年」成果發表會，圖右四為法務部長鄭銘謙、右一為法務部次長黃謀信、右二為法務部次長黃世杰、右六為法務部次長徐錫祥、右八為高檢署檢察長張斗輝。（記者王定傳攝）

2025/02/10 17:05

〔記者王定傳／台北報導〕法務部今舉辦「國民法官法實施2周年」成果發表會，除邀請北中南3名檢察官分享心得外，面對明年10年以上徒刑之罪將適用國民法官法挑戰，法務部表示將秉持以往事證明確、程序嚴謹的要求，結合各司法警察機關，一同建立完善偵查體系，強化檢察官對貪污等重大案件的公訴訓練；法務部長鄭銘謙則期許團隊成員攜手共創更加公正、進步的司法環境，以贏得人民信賴。

法務部表示，國官法有四大挑戰，包含刑事訴訟法新制、集中審理、素人法官及卷證不併送，法務部為此安排一系列因應計畫與訓練課程因應，施行後，偵查與公訴檢察官無縫銜接、精緻偵查，確保蒐證方向符合新制要求，2023年1月1日起至2024年12月31日止，全國各地檢署共起訴284件國官法案件，其中2023年間審結16件，2024年間審結63件，2年間共審結79件。

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法務部並指出，檢察官團隊合作，在法庭上縝密鋪陳證據、以淺顯易懂方式陳述事實與解釋法律要件，依司法院去年發布的國民法官問卷調查結果顯示，98％國民法官認為檢察官提出的論點與證據妥當，98.7％國民法官認為檢察官發言妥當，100％國民法官認為檢察官語速適當、時間掌握符合審理計畫，99.3％國民法官對檢察官整體表現評價為非常良好、良好。

這次成果發表會並由新北地檢署檢察官郭智安、台中地檢署檢察官張凱傑及橋頭地檢署檢察官陳秉志、犯罪被害人保護協會台北分會主任王盈惇分享心得。

郭智安先分享新北檢因應國官法的作為，例如：以偵查中精神鑑定、蒐集量刑證據、撰寫國官法辦案手冊等，並傾聽國民法官的回饋，包含多數認為有觀看遺體或血腥影像必要等，以及新北檢促進量刑合理化作為。

張凱傑則分享中檢以「ART（Active生動）、（Real真實）、（Touching（感人）」三大方針面對國官法挑戰，「生動」部分由專業簡報講師進行培訓，以生動活潑且貼近人民的語言進行出證與說理，「真實」部分則須提出謹慎且真實的證據來說服國民法官，「感人」部分則與被害者保護協會合作進行「一路相伴」關懷照顧，並與家屬攜手忠實呈現被害者的生命故事。

陳秉志則分享橋檢以360度環景導覽呈現證據，讓法官們如臨現場，提升快速吸收證據資訊；他並指出，希望透過國官法案件判決刑度改變，未來進一步影響其他非國官法判決刑度，推動司法更貼近人民期待。

法務部檢察司主任檢察官王如玉。（記者王定傳攝）

新北地檢署檢察官郭智安分享蒞庭心得。（記者王定傳攝）

台中地檢署檢察官張凱傑分享蒞庭心得。（記者王定傳攝）

橋頭地檢署檢察官陳秉志分享蒞庭心得。（記者王定傳攝）

法務部今舉辦「國民法官法實施2周年」成果發表會，圖右三為法務部長鄭銘謙、左二為檢察司主任檢察官王如玉、左三為新北地檢署檢察官郭智安、右一為台中地檢署檢察官張凱傑、右二為橋頭地檢署檢察官陳秉志、左一為犯罪被害人保護協會台北分會主任王盈惇。（記者王定傳攝）

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