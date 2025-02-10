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    獨家》高雄分屍案採證無所遁形！警疏通器刮取排水管2米下肉渣

    檢警專案小組搜索兇嫌住家查扣紙張簿本，疏通器採集排水管下2米血跡、肉渣。（記者李惠洲攝）

    檢警專案小組搜索兇嫌住家查扣紙張簿本，疏通器採集排水管下2米血跡、肉渣。（記者李惠洲攝）

    2025/02/10 16:48

    〔記者黃良傑／高雄報導〕偵辦高雄3婦遭殺害分屍的檢警人員，今（10）日押解兇嫌張介宗到前鎮住處搜索，據透露帶走不少「紙張」，主因兇嫌曾寫下「死亡紙張」列5人姓名，研判他有簡記書寫習慣，只要有寫字的紙張、簿本，全部扣回檢視，其中包括一本「火辣數獨」。

    高雄檢警今押解兇嫌張介宗返家勘驗，搜出包括「火辣數獨」書本等4箱證物，因警察局長林炎田還戴採證手套翻閲，意外被媒體拍到，他表示只是查看有無文字註，或任何蛛絲馬跡，至於警方與兇嫌互動情形，林炎田說：「今天都沒有問」。

    傳死亡筆記本有10人名單

    至於外傳張嫌還有10人名單？紙上疑寫有綽號或不完整的姓或名字，警方對此不予回應，強調目前只有鑑定出3組女性噴濺血跡，以及含張介宗、死者等5人姓名的紙張。

    檢警專案小組透露押解兇嫌張介宗進屋後，安排他坐在客房內，再展開搜索行動，只見張嫌面無表情，不發一語淡定坐著，警方將查扣證物清單讓他簽名確認。

    檢警不諱言，對於眼前這個殺人魔，基於審慎，今天鑑識人員再加強房間和浴室等處的血跡採鑑，並以2米長「管道疏通器」刮取、轉移可能組織或血跡，帶回化驗鑑定，今天並沒有敲打浴室設施。

    搜索兇嫌住家查扣紙張簿本，查扣許多證物帶回鑑定。（記者黃良傑攝）

    搜索兇嫌住家查扣紙張簿本，查扣許多證物帶回鑑定。（記者黃良傑攝）

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