命大！女大生騎士遭貨車輾過 破碎安全帽見證驚悚瞬間

安全帽破碎保麗龍層露出，令人怵目驚心。（民眾提供）

2025/02/10 16:18

〔記者許國楨／台中報導〕台中工業區9日中午發生一起驚悚車禍，一名女大生騎車沿工業區一路行駛時，與同向另輛大貨車擦撞，女大生當場被捲入車底遭輾過，安全帽硬生生被壓碎，內襯保麗龍層外露，場面怵目驚心，所幸僅頭部撕裂傷及四肢擦傷，送醫後生命跡象穩定，確實肇因待後續釐清。

這起事故發生在9日11時49分，地點位在西屯區工業區一路附近，23歲李姓司機當時駕駛大貨車，沿工業區一路外側車道行駛，同齡唐姓女大生則是同向騎在大貨車旁邊，就在大貨車右轉進入工業區十路廠區準備卸貨時，疑視線死角與機車發生擦撞。

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唐女瞬間連人帶機車倒地，人則噴到大貨車底被右前輪輾過，機車則是倒在大貨車邊，所幸安全帽有發揮作用，唐女因此保住一命，但現場可見安全帽從中間斷裂破碎，裡頭保麗龍層整個露出，見證驚險瞬間，令人怵目驚心。

經查，李男車輛右側車身碰損，唐女機車左側車身碰損，李男並未受傷，經酒測無飲酒反應，唐女則是頭部撕裂傷、手腳擦傷送榮總醫治，生命跡象穩定，肇事原因將由警方詳細蒐證後，由鑑定單位或法院研判之。

大貨車與機車擦撞。（民眾提供）

機車倒在大貨車旁。（民眾提供）

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