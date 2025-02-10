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    彰化警扮美食外送員 配合被害人誘捕詐騙車手

    警方巧扮美食外送員，順利逮捕車手。（記者顏宏駿翻攝）

    警方巧扮美食外送員，順利逮捕車手。（記者顏宏駿翻攝）

    2025/02/10 15:41

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員林市一名女子加入「投資穩賺不賠」的虛擬貨幣群組，已先後2次面交共180萬元，卻遲遲無法拿回獲利，才驚覺被騙報警，警方昨天以面交220萬元為由誘騙車手，並假扮成外送員在一旁埋伏，待雙方面交時出擊，順利將22歲謝姓車手逮捕，搜出毒品等證物，移送法辦。

    被害女子與詐團約在員林市公所前的人行道交款，這裡平常就有很多公所員工在此叫外送食物，員警為了逮捕車手，全部穿上外送員的制服，22歲的謝姓車手先把自己的車子公所的公有停車場，再步行到人行道與被害女子碰面、收款。

    女子先要求看對方證件，再拿出220萬元現金，就在交款一刻，旁邊的「外送員」立即圍過來，使得謝姓男車手插翅難飛。

    員林分局長吳詠傑表示，此次行動的成功，歸功於被害人及時發現遭詐騙並勇於報案，更反映警方與民眾攜手合作，有助於防止更多被害人受害，也可能進一步協助瓦解整個詐騙集團，呼籲民眾若有投資相關疑慮，可先撥打165反詐騙專線諮詢，避免財物損失。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方逮捕車手，保住女子220萬元現金。（記者顏宏駿攝）

    警方逮捕車手，保住女子220萬元現金。（記者顏宏駿攝）

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