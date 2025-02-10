元宵節兒童放爆竹煙火無大人陪同 彰縣消防局：開罰3千至1萬5

元宵節將屆，彰化縣消防局加強宣導安全使用爆竹煙火。 （消防局提供）

2025/02/10 13:48

〔記者湯世名／彰化報導〕小心挨罰！燃放煙火爆竹是國人喜愛的過節方式之一，然根據彰化縣消防局統計，去年彰化縣有8人在燃放爆竹煙火中受傷，有鑑於元宵節將屆，消防局除加強宣導安全使用爆竹煙火，並強調家中如有未滿12歲的兒童，應由父母、監護人陪同施放爆竹煙火，否則將面臨3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

消防局指出，2024年全國因燃放爆竹煙火引起火災件數共計178件，總共造成19人受傷，其中彰化縣因爆竹煙火發生事故共3件，導致8人受傷；熱鬧團圓慶元宵時，爆竹燃放也要當心，且施放爆竹煙火會造成空氣汙染、噪音及公共安全疑慮，民眾可考慮以音樂、小提燈、猜謎語、踩街、欣賞燈光秀、光雕秀等活動，替代傳統的爆竹煙火燃放，環保又安全。

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消防局呼籲民眾應選擇購買貼有「認可標示」的爆竹煙火，切勿購買來路不明或未經檢驗的產品；燃放爆竹煙火時，切勿串接、堆疊施放爆竹；並請依照使用說明施放；未滿12歲兒童應由父母陪同施放，並禁止施放「飛行類」、「升空類」及「摔炮類」的爆竹煙火。

元宵將屆，消防局派員至金香舖、商店、外籍移工宿舍、可疑處所及各大賣場加強安全查察及宣導達180場次，杜絕業者違法囤積，同時宣導爆竹煙火安全使用及注意事項，期能提升安全意識以降低災害。

消防局強調，依據「彰化縣爆竹煙火施放管制自治條例」，晚上10點至隔日上午6點，不得施放笛音或爆炸音的煙火，經勸告不聽者，處3萬元至15萬元罰鍰；家中如有未滿12歲的兒童，應由父母、監護人陪同，違者可處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

元宵節施放爆竹煙火熱季，彰化縣消防局最近加強宣導安全使用爆竹煙火。 （消防局提供）

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