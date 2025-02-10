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    屏東、潮州、枋寮3分局長交接典禮 周春米要求加強交通及反詐騙

    屏東、潮州、枋寮3分局長舉行交接典禮並進行宣誓。（記者葉永騫攝）

    屏東、潮州、枋寮3分局長舉行交接典禮並進行宣誓。（記者葉永騫攝）

    2025/02/10 13:48

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府警察局今天（10日）上午11時舉行屏東、潮洲、枋寮3個分局長交接典禮，由縣長周春米主持，局長戴台㨗擔任監交人，周春米肯定3位分局長的能力，期許加強交通及反詐騙等工作，維護治安、保障人民生命財產安全。

    屏東分局原分局長蔡培元榮陞台東縣警察局督察長，連帶進行內部調整，原潮州分局長林明波調任屏東分局，原枋寮分局長林俊雄調潮州分局長，枋寮分局長則由三重分局行政組長盧恒隆調任，今天在屏東縣警局大禮堂舉行交接典禮。

    新任屏東分局長林明波，中央警察大學67期行政管理學系、行政管理研究所碩士畢業，歷任屏東縣恆春分局及潮州分局長等重要職務。

    新任潮州分局長林俊雄，中央警察大學公共安全研究所碩士畢業，歷任屏東縣枋寮分局長等重要職務。

    新任枋寮分局長盧恒隆，中央警察大學62期資訊管理學系、行政管理研究所碩士畢業，歷任新北市三重分局行政組長等重要職務。

    縣長周春米表示，林明波及林俊雄都在屏東一段時間，在治安維護及交通方面都相當熟悉，盧恒隆則是屏東人回到故鄉來服務，屏東縣在交通死亡事故居高不下，需要加強，而反詐宣導也要加把勁，因為屏東一年被詐騙24億元，需要大家持續努力及加強宣導，保障人民生命及財產安全。

    新任屏東分局長林明波（左起）、潮州分局長林俊雄、枋寮分局長盧恒隆。（記者葉永騫攝）

    新任屏東分局長林明波（左起）、潮州分局長林俊雄、枋寮分局長盧恒隆。（記者葉永騫攝）

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