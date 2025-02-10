高雄分屍案未見凶嫌大嫂遺骸 家屬仍抱一絲希望

黃婦去年11月29日中午最後身影現在前鎮公寓前。（資料照，記者蔡清華翻攝）

2025/02/10 12:34

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄分屍案凶嫌張介宗涉殺害3名婦人，被害人包括讓他借屋居住的大嫂黃姓婦人，不過，連日來警方打撈屍塊，僅比對出林婦、與張婦，獨缺凶嫌黃婦遺骸，目前失蹤的大嫂唯一遭殺害的跡證僅是前鎮區公寓內採獲的血跡，家屬仍抱存一絲可能存活的希望，期待案情儘快水落石出。

前科累累的張嫌年少涉搶奪等重罪，遭軍法判處無期徒刑，服刑10餘年假釋出獄後和哥哥、嫂嫂一起住在前鎮區，房子登記於哥哥名下，去年5月哥哥因病過世，房子過繼給哥哥的孩子。

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張嫌大嫂則搬到楠梓區，這間公寓由張嫌獨居，但大嫂三不五時就會回來看看房子，去年11月29日中午最後身影現在前鎮公寓前，警方推測，黃姓婦人（大嫂）在進屋後可能就慘遭殺害，但張嫌一概否認犯行。

目前警方只掌握到前鎮屋內殘留3婦人的血跡比對跡證，而所打撈上岸的屍塊，僅比對出林婦、與張婦，獨缺凶嫌大嫂遺骸，專案小組仍積極擴大搜尋，希望案情能再有所突破。

目前黃婦在台北工作的兒子尚未返回高雄，連日來黃婦娘家的家屬內心十分糾結，但仍抱存一絲可能的希望。

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