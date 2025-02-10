台中29歲水房首腦牟利不夠花 跨足販毒狠撈不法財

警方在洗錢水房另查出毒品分裝場。（警方提供）

2025/02/10 12:33

〔記者許國楨／台中報導〕29歲黃姓男子是洗錢集團首腦，不到半年就替假投資詐團洗錢高達4800萬元，但黃男嫌從中抽取的佣金太少不夠花，索性擴大犯罪版圖，跨足毒品市場狠撈，成為罕見犯罪「毒水流」，案經台中市刑警大隊循線查獲，檢方聲押黃男獲准，全案也在近日偵結起訴。

台中市刑大科偵隊長吳柏寬今天說明案情指出，該隊去年接獲一名年約50多歲婦人報案，表示透過臉書社團認識一名自稱是「醫師」的男網友，聊天期間對方不斷洗腦投資股票能快速獲利，誘導下載「投資APP」並透過「抽籤」方式賺取即將上市股票的價差，婦人陸續投入400多萬元要出金時，對方以補繳稅金等理由推託，才驚覺受騙。

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該隊隨即利用金流等資料，透過大數據系統分析比對後，發現共有24名被害人上當，財損金額高達4800萬元，立即組成專案小組報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，鎖定成立洗錢集團的黃姓男子水房位置，一舉將黃男及水房成員共5人查緝到案，現場還查扣毒咖啡包、K他命、毒品半成品、濃縮果汁粉及封口機等毒品及分裝工具。

經查，黃男為幫助詐騙集團洗錢，陸續招募成員成立洗錢集團，指揮成員前往提領詐騙款項，再製造斷點層轉上交至洗錢水房處理後續金流，但他嫌洗錢從中抽取佣金太少不夠花，本身染毒的他見毒品市場利益龐大，竟異想天開將水房兼做為毒品分裝場據點，獨攬分裝和販售業務藉以降低風險，形成「毒水流」犯罪鏈。

而黃男因涉及毒品、洗錢及詐欺等多重罪嫌，檢方複訊後聲押獲准，其餘共犯則分以3萬至5萬元不等交保，全案也在近日偵結起訴，法院裁定接押黃。

台中市刑大大隊長李明道表示，詐騙手法不斷翻新，提醒民眾務必提高警覺，切勿輕信「高獲利、快速回本穩賺不賠」等話術，以免落入詐騙集團假投資陷阱，而近年新興毒品市場流竄，戕害國人健康，也呼籲民眾勿因好奇而接觸毒品，不只害人害己，更甚至危害家庭及社會。

警方查扣手機等涉案證物。（警方提供）

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