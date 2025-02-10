女童遭繼父強摸下體 學校學習單揭「狼行」不姑息

涉強摸年幼繼女下體的L姓男子，被台南地院判刑三年八月及共要賠償四十萬元給繼女與其生父。（資料照，記者王俊忠攝）

2025/02/10 12:24

〔記者王俊忠／台南報導〕L姓男子再婚後，利用與妻子及3名未滿14歲的繼女同住機會，於2020、21年期間在住處房間對其中1名念小學的繼女「小茹」強摸下體。其後，小茹在學校學習單寫出「不喜歡媽媽那裡叔叔摸尿尿的地方」，學校通報警方查獲L男狼行。L男不僅被台南地院判刑3年8月、要賠「小茹」與「小茹」生父共40萬元，與再婚妻的感情也吹了！

小茹與其生父主張，2020年10月到2021年10月期間，小茹與母親及兩名姊妹和L男同住在台南1處住宅，在那期間的某日晚間，L男在住處2樓房間內違反小茹意願、強行把手伸進小茹的內褲內撫摸下體陰部。

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2023年4月中旬，小茹在學校填寫「我的身體自己作主」學習單上有「我有不愉快的經驗，想要說出來」欄位，寫下「有，不喜歡在媽媽那裡那個叔叔摸尿尿的地方」。學校老師得知後通報警方查獲L男。小茹與生父都向這名狼繼父提告求償。

法院開民事辯論庭時，L男未出庭論告也未提出書面陳述。

台南地院法官審指，法院合法通知被告，但L男在辯論庭不到場、也未提出書面說明，依民事訴訟法規定視同自認；且此案在一審刑事依強制猥褻幼女罪判L男3年8月徒刑，犯罪情事是事實。

法官說，L男所為對年幼繼女未來人格發展影響巨大、也造成極大身心痛苦；小茹生父為此萌生自責、擔心情緒，感到精神痛苦，也要費更多心力教養女兒兩性教育議題，保護其不再受侵害，造成額外負擔，考量原告、被告雙方社會、經濟地位等條件，判L男應賠償30萬元慰撫金給小茹、另賠10萬元給小茹生父。

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