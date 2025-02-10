8旬獨居老翁跌倒受傷未就醫 傷口潰爛發臭鄰居發現報警

警方協助將獨居老翁送醫。（民眾提供）

2025/02/10 12:16

〔記者歐素美／台中報導〕台中市清水區一名獨居老翁，獨居2樓跌倒受傷未就醫，至傷口發出惡臭，鄰居發現，要將他送醫，老翁堅持不肯，只好請來警方及親人，將他強制送醫。

台中市清水區中山路1名8旬陳姓獨居老翁，因年邁走路不穩，日前在2樓住處跌倒撞傷，左臉受傷，因未擦藥就醫導致傷口惡化腫脹潰爛，並發出陣陣惡臭。

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鄰居一度以為是死耗子，上樓查看才發現是老翁傷口導致，通知救護車準備將老翁送醫，但老翁堅持不願前往，眾人苦勸無效後，趕緊通知警方到場協助。

清水警分局清水派出所員警姚呈易、王律智獲報趕往現場，進入老翁房門口即聞到一股惡臭，進入後更是發現老翁左臉已腫脹到連眼睛都睜不開，傷口嚴重潰爛，警方研判老翁再不送醫恐有生命危險。

「阿伯，我們帶你去看醫生啦，等一下就回來」，員警多次苦勸老翁仍不願就醫，最後，警方通知老翁外甥前來，眾人才合力將老翁送醫救治，下樓時為安撫老翁情緒，警說「放輕鬆，抓著我的手」，所幸老翁經治療後目前無生命危險。

清水派出所所長許逸維也表示，提醒民眾家中如有長者或需照顧家屬，平常應多加注意其生活起居及出入動向，防止走失意外發生，且在其身上佩掛足資辨識身分之物品（基本資料或聯絡電話），俾利警方迅速聯繫家屬。

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