逆子「討無100元」推母墜樓亡 稱病應減刑聲請釋憲不受理

黃姓男子因討錢不成，將7旬母親推落陽台致死亡，被判無期徒刑定讞，他聲請有精神疾病應獲減刑，聲請釋憲，遭憲法法庭以一致決裁定不受理。（記者楊國文攝）

2025/02/10 12:12

〔記者楊國文／台北報導〕40歲黃姓男子3年前向70歲母親討100元不成，竟情緒失控將其母從4樓陽台推落墜樓致死，被逮一度辯稱母親輕生，但被檢警戳破謊言，一審依殺害直系血親尊親屬罪，判無期徒刑，檢察官和黃男均上訴，黃稱「一時控制不住脾氣推她下樓」，高等法院考量他「思覺失調症」病史，判無期徒刑，上訴後最高法院判決駁回定讞。黃主張有精神疾病應減刑，聲請裁判憲法審查，憲法法庭認定黃的聲請不符憲法訴訟法要件，一致決裁定不受理。

檢警調查，黃男有多項前科，因案服刑後出來找不到工作，又染上酗酒等不良習慣，父親在2020年過世後，黃男與母親相依為命，卻不改惡息，時常向年邁母親伸手要錢買酒喝。

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2022年3月22日晚上8時許，39歲的黃男在陽台因為向70歲母親索討100元不成而發生口角，竟失控將身高158公分的母親，從4樓陽台推落樓下馬路。黃母經緊急送醫急救後，因胸腹腔內大量出血、血胸及多處骨折而死亡。

黃男犯案後，先向警方謊稱被害人為「跳樓」，卻於警詢、偵查供稱自己睡醒後找不到被害人，為「失蹤」，新北地院審理時，又改口稱：「我想和媽媽拿100元去買東西吃，媽媽以為我想喝酒，所以媽媽不願意，我們就開始吵架，並發生拉扯，媽媽一直抓我的袖子，我想要掙脫，將媽媽推開，重心不穩，媽媽不小心就從陽台掉下去，我不是故意要將媽媽推下樓的」。

新北地院依解剖鑑定結果、現場照片、黃男供述等證據認定，黃母身高158公分，陽台牆面為88公分，只有高於陽台70公分，若不是黃男施加相當大力道，黃母應不會從陽台摔落地面，況且陽台牆壁上方磁磚出現擦抹痕跡，與黃男自述將母親推下樓等情節相符，且並非黃男所稱「不小心推下樓」的情形。

合議庭認為，黃男只是因為向母親索討100元不成便犯案，狠心將母親推落墜樓死亡，但考量黃男智力屬邊緣智能不足程度，又長期深受「思覺失調症」所苦，並有「重度酒精使用障礙症」（在本案未達減刑標準）等原因，判他無期徒刑、褫奪公權終身。

檢察官和黃男均不服判決，上訴高等法院，高等法院認定黃男殺害母親事證明確，但考量黃男有「思覺失調症」病史，判決駁回，仍判無期徒刑、褫奪公權終身，黃男主張判刑太重，上訴後被最法院駁回定讞。

黃男主張他有精神疾病，應獲減刑，聲請裁判憲法審查，憲法法庭認為不符憲法訴訟法要件，一致決裁定不受理。

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