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    智慧型手表「幫打119」 獨居老婦跌倒昏迷獲救

    苗栗縣大湖鄉一名68歲獨居老婦，昨（9）日晚間在住家跌倒昏迷，苗栗縣政府消防局接獲她穿戴的智慧型手表的緊急報案，前往救護。（圖由苗栗縣政府消防局提供）

    苗栗縣大湖鄉一名68歲獨居老婦，昨（9）日晚間在住家跌倒昏迷，苗栗縣政府消防局接獲她穿戴的智慧型手表的緊急報案，前往救護。（圖由苗栗縣政府消防局提供）

    2025/02/10 10:47

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉一名68歲獨居老婦，昨（9）日晚間在住家跌倒昏迷，苗栗縣政府消防局接獲她穿戴的智慧型手表的緊急報案，派遣救護人員前往並會同村長、轄區警方搜尋，最後成功聯繫上該名老婦，將她送醫救治。

    苗栗縣政府消防局指揮中心於昨天晚間6點43分許，接獲一穿戴式智慧型裝置發出的緊急報案，定位顯示位於大湖鄉中正路郵局附近，但回撥電話未接，現場狀況不明。

    消防局同時派遣大湖消防分隊前往，依據訊號範圍逐戶詢問，並請轄區大湖警分局警方與大湖村村長協助搜尋，同時間也持續撥打報案電話，與家住附近巷弄內的68歲老婦取得聯繫。

    救護人員依老婦電話引導抵達其住家，老婦癱坐在椅子上，她向救護人員表示，她因頭暈跌倒，頭部撞擊失去意識。經救護人員檢視，老婦並無明顯外傷，但為保險起見，將她送往大順醫院檢查治療。

    據救護人員了解，因老婦獨居，其子考量安全為媽媽配戴智慧型手表並設定緊急報案，助救護人員掌握黃金救援時間。

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