驚慌中滅證！改槍男見特警攻堅圍捕 朝窗外狂拋子彈

專案小組出動維安特警攻堅逮人。（警方提供）

2025/02/10 10:45

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓男子有改造槍械素行，近期又利用專長故技重施，刑事局中部打擊犯罪中心接獲情資，去年底會同特警上門攻堅時，陳男驚慌中趕緊將改造後的子彈成品，全數朝窗外狂拋企圖滅證，仍被警方全部掌握拾回，同時起出改造手槍一把、子彈多發，不排除已有槍彈成品流出，全案目前持續擴大追查中。

刑事局中打第五隊長黃昭瑜今天說明案情指出，該隊去年情蒐時，發現34歲陳男涉嫌改造槍彈並進行交易，為攔阻非法槍械流入黑幫，危及社會治安，立即與台中市清水分局合組專案小組，報請台中地檢署檢察官張國強指揮，掌握陳男位在沙鹿區的出租套屬藏匿處所，隨即展開監控。

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專案小組去年11月25日見時機成熟，出動維安特警突襲攻堅，過程中陳男反鎖房門負隅頑抗，並在驚慌中連續將子彈拋出窗外企圖滅證，但警方早有部署，立即封鎖建物周邊，成功在外圍防火巷尋獲子彈，同時以優勢警力強勢破門，迅速控制現場逮人。

警方當場搜出改造手槍1把、子彈14發、槍枝與子彈零件一批，以及改槍工具電鑽、研磨機等證物，經查，陳男曾從事工具製造業，過去就利用自身技術從事改槍交易，此次故技重施仍逃不過法網，然警詢中對於槍械來源與動機，卻避重就輕、支吾其詞，詢後依槍砲罪嫌送辦，檢方則命令限制住居，全案持續擴大追查槍枝流向。

刑事局表示，為防止黑道幫派不法分子持槍犯案，降低人民生命財產危害，全力掃蕩非法槍械來源，展現「槍械零容忍」立場，而非法持有槍械可處5年以上有期徒刑，併科1000萬元以下罰金，請民眾切勿以身試法，若發現可疑人、事、物，請勇於向警方檢舉，淨化社會治安。

警方查扣改造槍彈及改造工具等證物。（警方提供）

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