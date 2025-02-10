追查第4名被害人？高雄分屍案二度勘驗凶宅 聚焦「密室暗櫃」等跡證

檢警二度鑑識勘驗分屍案凶宅。圖為嫌犯張介宗公寓住處門口。（記者李惠洲攝）

2025/02/10 06:17

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄史上最恐怖殺人分屍案，進入法律攻防戰！原本檢警2月7日就要對兇嫌張介宗住處，進行二度鑑識勘驗，因張嫌不僅狡詐且心思縝密，至今仍不吐實，更對警察局長林炎田嗆聲「你槍斃我啊」。因此，為防偵辦程序出現任何被質疑的疏漏，特別向法院聲請搜索票獲准後，改在今天上午執行。

據指出，今天勘驗的焦點，除了持續強化3名已知身分的死者跡證，更要仔細搜查張嫌的犯罪證物，包括屋內有無「密室暗櫃」藏匿「殺人筆記本」，猶如美國紐約長島連環殺人案，兇嫌建築師霍爾曼殺害至少6名女性，並記錄犯罪過程，成為關鍵證據。

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再者，張嫌手法兇殘，2個月連殺3人且分屍，外界議論恐有更多被害人，所以為了釐清屋內有無第4人的血跡，必要時將開挖浴室及馬桶的排水管，因為分屍地點極可能在浴廁，包括張嫌的黃姓大嫂，她的部分身體組織可能殘留排水管。

另外，最能直接證明「人已被殺死亡」的頭顱，雖然甚為堅硬，但仍不排除被張嫌以特殊手法切割或敲打成碎片，才丟進垃圾車運到焚化爐燒毀，如果有部分碎片遺留屋內或排水管，也成為鑑識勘驗必須留意的關鍵。至於「心臟」，可能已連同其他屍塊丟棄前鎮河。

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