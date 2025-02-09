疑排煙風管起火 斗六知名燒肉店火警 12人及時脫困

雲林縣斗六一間燒肉店今晚發生火警，消防局經20分鐘搶救後順利撲滅，所幸內部12名人員及時疏散未造成傷亡。 （民眾提供）

2025/02/09 22:58

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣斗六市晚間發生火警，晚間接近10點九如街一間燒肉店油煙排放風管不明原因起火燃燒，雲林消防局獲報後立即派出9輛消防車共21人前往灌救，約20分鐘搶救後火勢順利撲滅，所幸內部12名員工、消費者及時疏散未造成傷亡，至於詳細起火原因仍有待釐清。

今晚9點50分左右，雲林縣消防局接獲報案，指斗六市九如街上一家知名燒肉店疑似因油煙排放風管起火燃燒，遂派出公園、斗六、六合、古坑消防分隊共9輛消防車、2輛救護車共21名人員前往。

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抵達現場後，發現燒肉店一樓全面燃燒，濃煙籠罩更能看見火光竄出，消防人員立即展開滅火行動，經過約20分鐘灌救後，火勢順利撲滅，所幸燒肉店內6名員工及6名民眾第一時間疏散，並未造成傷亡。

雲林縣消防局表示，報案人員當時回報起火點為風管，可能是管線內堆積油汙，一有火後便可能造成燃燒。目前已撲滅火勢，不過店內蓄積溫度尚有100度，會持續灑水降溫。目前初估燃燒面積80平方公尺，詳細起火原因仍有待火調人員調查釐清。

雲林縣斗六一間燒肉店今晚發生火警，消防局經20分鐘搶救後順利撲滅，所幸內部12名人員及時疏散未造成傷亡。 （民眾提供）

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