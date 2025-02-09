為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    疑排煙風管起火 斗六知名燒肉店火警 12人及時脫困

    雲林縣斗六一間燒肉店今晚發生火警，消防局經20分鐘搶救後順利撲滅，所幸內部12名人員及時疏散未造成傷亡。 （民眾提供）

    雲林縣斗六一間燒肉店今晚發生火警，消防局經20分鐘搶救後順利撲滅，所幸內部12名人員及時疏散未造成傷亡。 （民眾提供）

    2025/02/09 22:58

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣斗六市晚間發生火警，晚間接近10點九如街一間燒肉店油煙排放風管不明原因起火燃燒，雲林消防局獲報後立即派出9輛消防車共21人前往灌救，約20分鐘搶救後火勢順利撲滅，所幸內部12名員工、消費者及時疏散未造成傷亡，至於詳細起火原因仍有待釐清。

    今晚9點50分左右，雲林縣消防局接獲報案，指斗六市九如街上一家知名燒肉店疑似因油煙排放風管起火燃燒，遂派出公園、斗六、六合、古坑消防分隊共9輛消防車、2輛救護車共21名人員前往。

    抵達現場後，發現燒肉店一樓全面燃燒，濃煙籠罩更能看見火光竄出，消防人員立即展開滅火行動，經過約20分鐘灌救後，火勢順利撲滅，所幸燒肉店內6名員工及6名民眾第一時間疏散，並未造成傷亡。

    雲林縣消防局表示，報案人員當時回報起火點為風管，可能是管線內堆積油汙，一有火後便可能造成燃燒。目前已撲滅火勢，不過店內蓄積溫度尚有100度，會持續灑水降溫。目前初估燃燒面積80平方公尺，詳細起火原因仍有待火調人員調查釐清。

    雲林縣斗六一間燒肉店今晚發生火警，消防局經20分鐘搶救後順利撲滅，所幸內部12名人員及時疏散未造成傷亡。 （民眾提供）

    雲林縣斗六一間燒肉店今晚發生火警，消防局經20分鐘搶救後順利撲滅，所幸內部12名人員及時疏散未造成傷亡。 （民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播