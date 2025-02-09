2/9 大樂透、今彩539頭獎都摃龜！百萬大紅包開12組、剩112組

今晚（9日）開獎的第114000037期大樂透、今彩539頭獎都摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/02/09 22:38

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月9日）開獎的第114000037期今彩539頭獎摃龜；第114000023期大樂透頭獎摃龜，已連7摃，下期獎金上看3.2億元。大樂透春節加碼「大紅包」開出12組，剩餘112組；「小紅包」開出25組，剩餘237組。

第114000023期大樂透中獎號碼「04、06、13、14、22、25，特別號：35」。頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得270萬6087元；參獎共61注中獎，每注可得4萬7774元；肆獎共126注中獎，每注可得1萬4868元；伍獎共2992注中獎，每注可得2000元；陸獎共3899注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬9179注中獎，每注可得400元；普獎共5萬3537注中獎，每注可得400元。

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第114000023期49樂合彩中獎號碼為「04、06、13、14、22、25」。四合共1注中獎，每注可得20萬元；三合共51注中獎，每注可得1萬2500元；二合共1600注中獎，每注可得1250元。

第114000037期今彩539中獎號碼為「04、05、27、35、37」。頭獎摃龜，；貳獎共147注中獎，每注可得2萬元；參獎共6119注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬4300注中獎，每注可得50元。

第114000037期39樂合彩中獎號碼為「04、05、27、35、37」。四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共260注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2490注中獎，每注可得1125元。

第114000037期3星彩中獎號碼為「510」。壹獎共115注中獎，每注可得5000元。

第114000037期4星彩中獎號碼為「4637」。壹獎共3注中獎，每注可得5萬元。

大樂透「春節大紅包」中獎號碼「10、19、23、29、30、33、40、43、49」，春節小紅包「01」。

大樂透「春節大紅包」開出12組，總中獎注數為13注，其中11組為單注中獎，各得100萬元；1組為2注均分。「春節小紅包」開出25組，總中獎注數為30注，其中20組為單注中獎，各得10萬元；5組為2注均分。截至本期為止，累積開出大紅包組數為368組，剩餘112組；累積開出小紅包組數為563組，剩餘237組，下期（10日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

「大樂透春節加碼大紅包、小紅包」開獎結果看這裡

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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