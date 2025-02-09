保母丈夫色慾薰心要求照料的少女幫他「吹氣」重判12年

宜縣一名保母的劉姓丈夫，涉嫌對心智缺陷少女犯強制性交罪，一審重判12年，圖為情境畫面。（資料照）

2025/02/09 22:49

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣一名保母的劉姓丈夫，涉嫌對他們所照料的心智缺陷少女小美（化名）猥褻，還把男性生殖器放進女方嘴巴，要求幫他「吹氣」。一審法官認定他對未滿14歲心智缺陷之女子犯強制性交罪，重判有期徒刑12年。

判決指出，劉姓男子是小美保母的丈夫，明知小美是未滿14歲的女子，且為心智缺陷之人，身心發展未臻成熟，對性自主權欠缺足夠智識及判斷能力，竟對她犯下強制性交。

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2023年5月間，劉男陸續在住處房間床鋪、客廳地墊、廁所內犯案，手法如出一轍，先把自己與小美的褲子脫掉，接著撫摸女方外陰部，再要求小美用手觸摸及嘴巴觸碰他的男性生殖器，最後把陽具放進小美口中，合計3次。

案發後，小美母親得知女兒被人撫摸私處及男性生殖器觸碰嘴巴，憤而報警揭發此事，全案移送宜蘭地檢署由檢察官偵結起訴。劉男辯稱，小美會在他的身邊磨蹭，也會撲在他身上，摸他的私密處，矢口否認強制性交犯行。

不過，小美偵訊時指稱，阿公（劉男）會摸她的陰部，晚上趁著阿嬤（劉妻）睡覺時脫掉褲子，要她摸「下面」，還把尿尿地方放進她的嘴巴，要求「吹氣」，事後叮嚀不能跟別人說。

宜蘭地方法院合議庭認為，小美證述明確，並審酌小美母親、學校導師與輔導教師證詞，因事證明確，劉男犯行均堪認定，應依法論科。劉男對未滿14歲心智缺陷之女子犯強制性交罪，共3罪，各處有期徒刑7年6月，應執行有期徒刑12年。可上訴。

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