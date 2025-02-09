誘國人到柬埔寨打工 詐團姊妹檔定罪將入監

郭姓姊妹加入人蛇詐騙集團，誘騙國人前往柬埔寨打工，被高雄高分院判罪後，不服上訴被駁回，檢方將通知2人到案服刑。（記者鮑建信攝）

2025/02/09 20:52

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東郭姓姊妹加入柬埔寨「萬古」詐欺集團，涉嫌負責接送國人前往打工，被高等法院高雄分院依違反組織犯罪條例等罪，從輕改判2年半和2年4月，2人不服上訴被駁回，即將入監執行。

判決書指出，人蛇詐欺集團以柬埔寨西港波哥山園區為據點，對外以「萬源娛樂」、「萬古娛樂」或「萬源集團」自稱，組織分為「業務部」及「人事部」，前者負責操作網際網路，假藉博奕、投資等詐術牟利，後者負責招募人員，招募方式包括直接對外表明工作內容。

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被告郭姓姊妹經人介紹後加入詐欺集團，負責司機接送被害人辦理護照、住宿、至機場搭機等有關事宜，並在2022年7、8月間，幫2名被害人辦理接送、住宿等業務，抵達柬埔寨後始知受騙，後經家屬共支付28萬元獲釋。

郭姓姊妹被地院依違反組織犯罪條例、妨害自由等罪，分別判處3年4月和3年6月，但高雄高分院審酌2人始終認罪，並賠償和解，從輕改判2年4月和2年6月，被告仍不服上訴，經最高法院判決駁回並定讞，檢方將通知2人到案服刑。

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