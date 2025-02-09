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    南投神阿古道天雨路滑 7旬山友失足扭傷背下山獲救

    南投信義鄉「神阿古道」近日降雨濕滑，有71歲山友（圖中被背負者）不慎失足跌倒扭傷腳，消防人員上山馳援，並以人力輪流背負將傷者帶下山。（南投縣消防局提供）

    南投信義鄉「神阿古道」近日降雨濕滑，有71歲山友（圖中被背負者）不慎失足跌倒扭傷腳，消防人員上山馳援，並以人力輪流背負將傷者帶下山。（南投縣消防局提供）

    2025/02/09 20:40

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉神木村通往阿里山的「神阿古道」，今近午有新北市71歲黃姓山友，走在溼滑步道不慎失足跌倒，造成左腳踝扭傷無法行動，南投縣消防局獲報出動9人馳援，並以人力背負輪流背下山，約下午2點半返抵登山口，傷者後續將自行就醫。

    消防局指出，該登山隊一行20餘人，上午9點從信義鄉神木村入山走神阿古道，但因近日山區降雨、步道濕滑，其中黃翁近午行經古道1.5K處時，不慎跌倒扭傷左腳踝，同行山友見狀通報求援，轄區消防分隊也與義消共9人前往救援。

    搜救人員上山後，順利在古道1.5K接觸到受傷黃翁，經評估其意識穩定，在將扭傷的腳踝予以固定包紮後，才以人力方式輪流背負下山，直到下午近2點半抵達登山口，黃翁則表明將返回新北市後再自行就醫。

    消防局提醒，近期山區天氣不穩，雨後造成步道泥濘溼滑，民眾登山前務必做好充足準備，並結伴同行、隨時留意路況，如遇路況不佳應小心通過，切勿勉強或趕路，以免失足發生意外。

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