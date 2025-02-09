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    首頁　>　社會

    台中男街頭和人口角隨身藏菜刀 法院判罰3000元

    台中黃姓男子攜帶菜刀出現在街頭，台中地院依違反社維法開罰3000元。（記者陳建志攝）

    台中黃姓男子攜帶菜刀出現在街頭，台中地院依違反社維法開罰3000元。（記者陳建志攝）

    2025/02/09 17:23

    〔記者陳建志／台中報導〕台中黃姓男子，去年12月在太平區樹孝路和一名女子起口角，旁觀的莊姓男子卻發現他右邊褲子的口袋露出一節刀刃，擔心發生意外趕緊報案，警方獲報趕至，在黃男口袋搜出1把菜刀，黃男辯稱是從家裡拿出隨身攜帶，並未拿出來，台中地方法院依無正當理由攜帶具有殺傷力器械，依違反社會秩序維護法開罰3000元。

    黃姓男子去年12月22日下午2點13分左右，在太平區樹孝路336巷口，與一名女子發生口角，一名莊姓男子看到原本只是在一旁關注，卻發現黃男右邊褲子口袋露出一節刀刃，懷疑攜帶刀械，擔心發生意外趕緊報案。

    台中市警局太平分局員警獲報趕來，當場在黃男口袋發現1把菜刀，將黃男帶回警局調查，依違反社會秩序維護法送辦。

    黃男在審理時表示，該把菜刀是從家裡隨身攜出，但有用衣服蓋著，並未拿出來，台中地院簡易庭法官認為，黃男帶菜刀出現的地方，是公眾得通行往來的道路上，非在黃男自己家中，屬無正當理由攜帶具有殺傷力之器械，依社會秩序維護法開罰3000元。

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