北市公燈處技工索賄未遂 判囚2年10月定讞

北市青年公園。（資料照，應曉薇辦公室提供）

2025/02/09 16:42

〔記者張文川／台北報導〕台北市公園路燈工程管理處時任技工黎國宏，6年前承辦委託青年公園維護管理標案期間，將「每月」增加垃圾清運一車次改為「每日」，讓廠商溢領24萬多元，他從中欲向廠商索賄2萬7000元，但廠商未答應而未遂；一審台北地院依貪污等2罪將他判刑3年2月，二審高等法院改判2年10月，最高法院日前駁回上訴定讞。

一審將黎男依違背職務要求賄賂罪判處2年6月、褫奪公權4年，依行使公務員登載不實準文書罪判刑1年4月，2罪合併執行3年2月徒刑；二審改認定屬同一犯行，應從重論以一罪，依違背職務要求賄賂罪改判2年10月、褫奪公權3年，見解獲最高院認可確定。

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判決指出，黎男於2017年至2020年擔任公燈處青年公園管理所技工，辦理公園委託維護管理服務標案及擴充採購案，由卉欣公司履約承辦中正、萬華區公園、公廁的相關清潔等維護項目。

但黎男自2018年5月至2019年10月擔任續約案監工時，明知廠商並未確實執行28座直飲台設施的檯面清潔、水質檢測等，卻未將其計罰違約金，反而將「每月」增加垃圾清運一車次，改為「每日」增加，讓廠商溢領24萬多元。

黎男某次於搭乘廠商便車返回管理所時，公然在停車場向葉姓廠商索賄2萬7000元，經葉央求而降為2萬2000元，但葉仍未答允，未達成期約也未付款，黎男後來因其他疏失被調離職務，索賄未遂。

法院認為黎男身為公務人員，未奉公守法、切實監督廠商履約，竟登載不實維護管理紀錄，向業者索求賄賂，考量他坦承犯行，未實際收賄，量處2年10月徒刑定讞。

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