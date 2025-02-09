高雄殺人分屍案「死亡紙張」 兇嫌寫下他與4婦人名字

高雄殺人分屍案傳「死亡紙張」，名單5人除4婦還有兇嫌張介宗。（記者黃良傑攝）

2025/02/09 15:01

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄連環殺人魔張介宗已涉殺害3名婦人，驚傳有「死亡筆記」，警方搜索張男住處時，看到一張紙上除寫有黃、張、趙林（林婦）3人名字，還寫上另一婦人名字，而黃婦3人已遇害，出現名單上的第4人，是被冷血殺人魔張介宗寫在紙上的婦人A。

據了解，A婦也住在北高雄，曾在半年前到過萬年縣公園，認識綽號「仙姑」的張婦（75歲），也認識失蹤的楠梓林婦（71歲），但只見過張嫌幾次面，據了解，張嫌在一張紙上，寫下他和林婦、張婦、兄嫂黃婦、A婦共5人的名字。

請繼續往下閱讀...

被張介宗「練字」寫在紙上的婦人A女，據了解，她與左營失蹤婦「仙姑」張婦先認識，大多在三民公園看人下棋，也曾到過左營萬半縣公園，A女於半年前在萬年縣公園認識楠梓失蹤的林婦。

專案小組強調並沒有「死亡筆記」，張嫌練字的紙上除了他的名字外，確實有4個婦人的姓名，其中3人通報失蹤人口，而且應已遇害遭到棄屍，至於A女則是平安無恙，據了解，A女得知名字曾被張嫌寫在紙上時，倒吸一口氣，向警方表示跟張嫌並不熟。

警方調閱監視器，確認A女並未進過張嫌住處，也非失蹤人口；據了解，這張紙約一半面積寫有張嫌、林婦、張婦、黃婦、A女5個人的名字，字跡潦草且隨興，檢警專案小組拍下這張紙內容，只是當作參考資料，不料，事後意外發現5人中，除了兇嫌外，其他4個名單中，已有3人疑遇害失蹤，未來將借提張嫌，釐清這張紙寫下5人名字的動機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法