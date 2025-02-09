雙重詐術！六旬婦遭假兒子及假檢警來電榨乾千萬積蓄

刑事局提醒，接到陌生來電，先掛斷電話，再撥打165查證。（記者姚岳宏翻攝）

2025/02/09 14:49

〔記者姚岳宏／台北報導〕詐騙手法層出不窮，近期發生詐騙集團利用「猜猜我是誰」及「假檢警」雙重詐騙手法組合，逐步讓被害人落入詐騙陷阱，一名六旬婦人先被「假兒子」來電借錢，又遭「假檢警」稱匯款帳戶涉及詐騙洗錢，婦人因此解除定存、基金，並以保單及房屋拿去借款，先後付出2千萬元後才知遇詐。

刑事警察局預防科指出，65歲婦人去年6月於家中市內電話接到自稱兒子來電，誆稱急需用錢，被害人不疑有他，陸續以臨櫃匯款及無摺存款方式，匯款至4個不同帳戶，豈料再於8月間又接獲自稱台灣銀行來電，聲稱被害人匯款帳號為警示帳戶。

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假銀行人員為取信被害人，還向被害人表示可以直接撥打165查證，而被害人在「沒有掛斷電話」情況下，直接撥打165，結果就是與假警務人員通話，假警務人員以便利討論案件細節為由，要求被害人加入假警務人員及假檢察官通訊軟體為LINE好友。

對方並以被害人涉及國際詐騙案件為由，要求配合設定約定轉入帳號、申辦網路銀行功能及交付網路銀行密碼，隨後指示被害人將定存、基金解除，並以保單借款及房屋抵押借款，將所有現金約新台幣2000萬元匯入經指定之被害人帳戶，詐騙集團再以網路轉帳至約定帳戶方式，將被害人財產洗劫一空。

後續詐騙集團又指示被害人將LINE的對話紀錄刪除，被害人直到今年初詢問地檢署及警察機關後，發現沒有案件紀錄，才驚覺遭詐騙。

刑事局提醒，不明來電談到金錢，務必提高警覺，如接到公務機關來電聲稱「積欠健保、電信費用」、「電話做筆錄」、「傳真接收公文」、「監管帳戶」、「抵押房產」等關鍵字時，絕對是詐騙。刑事局呼籲，接獲陌生電話應謹記「一聽、二掛、三查證」防詐要點，務必「先掛斷電話，後查證」，如對方要求電話不掛斷直接撥打165，這就是詐騙手法。

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