高雄3死碎屍人魔案延燒 高大成：恐還有其他被害人

法醫高大成。（資料照）

2025/02/09 13:51

〔記者許國楨／台中報導〕高雄發生驚悚連環殺人分屍案，3名7旬老婦疑慘遭73歲張姓男子毒手，但張嫌至今仍矢口否認，法醫高大成說今天說，嫌犯已經出獄多年，不太可能到近期才密集殺人，只是怕全盤托出會加重罪刑，一旦追下去可能還會再發現其他的案子，除有下藥性侵等案情，恐還有其他被害人。

張嫌2月涉殺害71歲林姓老婦並分屍丟大排，檢警在他家採驗到3組不同女性DNA，除了遇害的林婦，也找到去年12月失蹤的張嫌的大嫂黃姓婦人（75歲）、今年1月左營失蹤趙林婦人（75歲）。

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高大成指出，張嫌1個月殺1個，失蹤遭殺害都是70多歲婦人，懷疑張嫌都是為了錢，由於他身材約160幾公分、身體也不太好，出獄10多年，可能早與社會脫節，又被看不起，身上又沒錢，因此專找女性、年紀大且有存款的人，可能借錢不成就翻臉殺人。

這類人出獄10多年，怎麼可能近來才犯案，擔心還有其他被害人，而根據過往看過的分屍案，頭顱因難以切分，都是另外處理，一般會埋在犯案地點與棄屍地點途中，如河流或草叢等隱密地點，若是頭顱綁石頭沉下水底，可能會隨著皮肉腐敗分離等變輕，有證據流失的缺點。

高大成表示，凶嫌若不承認，要突破心防就是要有證據「找出頭顱」，且該案繼續追下去，說不定能再發現其他案子也不一定。

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