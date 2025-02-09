為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄3死碎屍人魔案延燒 高大成：恐還有其他被害人

    法醫高大成。（資料照）

    法醫高大成。（資料照）

    2025/02/09 13:51

    〔記者許國楨／台中報導〕高雄發生驚悚連環殺人分屍案，3名7旬老婦疑慘遭73歲張姓男子毒手，但張嫌至今仍矢口否認，法醫高大成說今天說，嫌犯已經出獄多年，不太可能到近期才密集殺人，只是怕全盤托出會加重罪刑，一旦追下去可能還會再發現其他的案子，除有下藥性侵等案情，恐還有其他被害人。

    張嫌2月涉殺害71歲林姓老婦並分屍丟大排，檢警在他家採驗到3組不同女性DNA，除了遇害的林婦，也找到去年12月失蹤的張嫌的大嫂黃姓婦人（75歲）、今年1月左營失蹤趙林婦人（75歲）。

    高大成指出，張嫌1個月殺1個，失蹤遭殺害都是70多歲婦人，懷疑張嫌都是為了錢，由於他身材約160幾公分、身體也不太好，出獄10多年，可能早與社會脫節，又被看不起，身上又沒錢，因此專找女性、年紀大且有存款的人，可能借錢不成就翻臉殺人。

    這類人出獄10多年，怎麼可能近來才犯案，擔心還有其他被害人，而根據過往看過的分屍案，頭顱因難以切分，都是另外處理，一般會埋在犯案地點與棄屍地點途中，如河流或草叢等隱密地點，若是頭顱綁石頭沉下水底，可能會隨著皮肉腐敗分離等變輕，有證據流失的缺點。

    高大成表示，凶嫌若不承認，要突破心防就是要有證據「找出頭顱」，且該案繼續追下去，說不定能再發現其他案子也不一定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播