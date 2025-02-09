高雄「碎屍人魔」罪證又有進展 警方尋獲若干屍塊

今天天候佳，加派潛水人員下水搜尋。（記者洪臣宏攝）

2025/02/09 13:43

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄「碎屍人魔」張介宗涉嫌殺害3女性，高雄警方快馬加鞭鞏固證據，今（9）日加派人手擴大搜索前鎮河第五船渠。關鍵證據被害人頭顱及兇刀尚未尋獲，不過中午傳出又打撈出若干屍塊，警方下午將統一說明。高市刑大大隊長鄢志豪表示，不只頭顱是關鍵證據，只要找到鼻子、胃等，都可以證明有人遭殺害。

一名參與搜尋的救難人員說，昨天看到一塊人類皮膚從眼前漂過，適逢漲潮流速較快，來不及抓住就漂進涵洞消失，他研判，涵洞內可能還有其他證物。

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高市警方今天第4天打撈被害人遺骸，高市刑大技正林孝治表示，因為天氣好且水質清澈，因而加派人手搜尋遺骸，潛水人員也將深入金鞏橋、成功橋橋墩及沿岸涵洞探查，並搜索是否會卡在消波塊。

3名被害人頭顱極骨頭尚未尋獲，林孝治指出，根據經驗頭顱較重，有可能沉入水底，所以必須網撈。

外界研判頭顱可能被丟入垃圾車遭焚化，高市刑大大隊長鄢志豪表示，根據監視器看到張嫌拿袋子裝東西外出，但無法判斷形狀，感謝高市府環保局協助搜尋，他說，不只頭顱是關鍵證據，只有找到鼻子、胃等，都可以證明有人遭殺害。

傳出有第4名被害人，高市刑大大隊長鄢志豪表示，目前確認只有3名被害人，所謂第4人已經尋獲，人員平安。至於她與張或案件關聯性，鄢低調表示，全案偵查中，不便透露。

警方目前在前鎮河五號船渠共找出18塊遺骸，包括右手掌、左腳掌、內臟及皮膚等，除了昨天的11塊尚在比對化驗，其餘都是71歲林婦所有，不過中午傳出又尋獲屍塊，是否有關鍵證物，警方將統一說明。

潛水人員加強搜尋橋墩及涵洞。（記者洪臣宏攝）

人員加強河面搜尋，盼能找到蛛絲馬跡。（記者洪臣宏攝）

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