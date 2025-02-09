為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄分屍案警憂3顆頭顱丟垃圾車 環保局：恐已進焚化爐火化

    今天天候佳，加派潛水人員下水搜尋。（記者洪臣宏攝）

    今天天候佳，加派潛水人員下水搜尋。（記者洪臣宏攝）

    2025/02/09 13:47

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄連環殺人魔張介宗涉嫌殺害3名老婦並分屍，高雄警方搜尋相關水域打撈屍塊，遲遲未發現足以定罪的3顆頭顱，警方擔心，張嫌已將頭顱丟進垃圾車，高市環保局表示，尚未接獲協助搜尋的請求，但依嫌犯作案的時間推斷，垃圾恐已送進焚化爐火化。

    高雄市警方今天第4天打撈被害人遺骸，高雄市刑大技正林孝治表示，因為天氣好且水質清澈，因而加派人手搜尋遺骸，潛水人員也將深入金鞏橋、成功橋橋墩及沿岸涵洞探查，並搜索是否會卡在消波塊。

    3名被害人頭顱極骨頭尚未尋獲，林孝治指出，根據經驗頭顱較重，有可能沉入水底，所以必須網撈。外界研判頭顱可能被丟入垃圾車遭焚化，警方目前在前鎮河五號船渠共找出18塊遺骸，包括右手掌、左腳掌、內臟及皮膚等，除了昨天的11塊尚在比對化驗，其餘都是71歲林婦所有。

    環保局表示，依照嫌犯作案時間點，如果是在去年底或1月間，如果屍塊、頭顱丟垃圾車，應該已進焚化爐火化，最近可能棄屍的時間點，可能在2月初，也就是過年後第一次收運垃圾，南區焚化爐過年前發生火警，目前垃圾未進場，前鎮區垃圾可能轉運到仁武焚化爐，也都已送進焚化爐火化。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播