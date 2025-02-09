高雄分屍案警憂3顆頭顱丟垃圾車 環保局：恐已進焚化爐火化

今天天候佳，加派潛水人員下水搜尋。（記者洪臣宏攝）

2025/02/09 13:47

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄連環殺人魔張介宗涉嫌殺害3名老婦並分屍，高雄警方搜尋相關水域打撈屍塊，遲遲未發現足以定罪的3顆頭顱，警方擔心，張嫌已將頭顱丟進垃圾車，高市環保局表示，尚未接獲協助搜尋的請求，但依嫌犯作案的時間推斷，垃圾恐已送進焚化爐火化。

高雄市警方今天第4天打撈被害人遺骸，高雄市刑大技正林孝治表示，因為天氣好且水質清澈，因而加派人手搜尋遺骸，潛水人員也將深入金鞏橋、成功橋橋墩及沿岸涵洞探查，並搜索是否會卡在消波塊。

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3名被害人頭顱極骨頭尚未尋獲，林孝治指出，根據經驗頭顱較重，有可能沉入水底，所以必須網撈。外界研判頭顱可能被丟入垃圾車遭焚化，警方目前在前鎮河五號船渠共找出18塊遺骸，包括右手掌、左腳掌、內臟及皮膚等，除了昨天的11塊尚在比對化驗，其餘都是71歲林婦所有。

環保局表示，依照嫌犯作案時間點，如果是在去年底或1月間，如果屍塊、頭顱丟垃圾車，應該已進焚化爐火化，最近可能棄屍的時間點，可能在2月初，也就是過年後第一次收運垃圾，南區焚化爐過年前發生火警，目前垃圾未進場，前鎮區垃圾可能轉運到仁武焚化爐，也都已送進焚化爐火化。

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