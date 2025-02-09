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    95歲老父燒死、83歲老母獲救 屏東透天民宅火警他跳樓重傷

    警方及火調人員在現場進行採證。（記者葉永騫攝）

    警方及火調人員在現場進行採證。（記者葉永騫攝）

    2025/02/09 13:21

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市清白巷一間3樓透天住宅今天（9日）清晨約2點51分發生住宅火警，屋主一家三口住在一起，由於火警發生時全家都在睡覺，57的劉姓男子從3樓跳到1樓廚房後嚴重燒燙傷，被消防人員救出送醫，但火勢仍造成95歲行動不便的劉姓老父被當場燒死，83歲的老母親逃出門口後被鄰居背負救出沒受傷；起火點懷疑是屋外堆積的木柴，詳細原因還在進行調查釐清。

    消防局表示，這起火警發生後，消防局立刻派遣第一大隊、特搜大隊、屏二、屏東、麟洛、長治等分隊共計18車38名警消、35名義消前往現場，由局長李彬正親自指揮，火災現場為3樓連棟式的透天房屋，火勢集中在最邊間的1樓。

    消防人員進入火場後在1樓的廚房發現57歲的劉姓男子，意識清楚，不斷的喊救命、全身2度54%燒燙傷，消防人員立刻將其救出後送屏東榮總救治，但因為傷勢嚴重，再轉高雄榮總救治。老父親則是在火場被鐵櫃壓住當場死亡，消防人員在清晨4時23分將火勢撲滅，起火原因初步調查起火點可能在屋外堆積的木柴堆，詳細原因還要由火調人員進一步調查釐清。

    附近鄰居說，發生火災的劉家一家3口住在一起，父母親住在1樓，兒子住在3樓，火災發生時鄰居都驚醒，只見屋主的兒子在3樓大喊後跳下來，而行動不便的老母親則是依靠助行器從家門口逃出後，鄰居一名年輕人立即將其背到安全的地方安置，劉家外面有堆放一些木柴，是不是燒火引起的並不清楚。

    屏東市清白巷火災現場燒毀嚴重。（記者葉永騫攝）

    屏東市清白巷火災現場燒毀嚴重。（記者葉永騫攝）

    幸運逃出現場的老母親說明火災情形。（記者葉永騫攝）

    幸運逃出現場的老母親說明火災情形。（記者葉永騫攝）

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