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    天冷反應變慢？台中北屯追撞車禍攀升 警籲保持安全距離

    圖中轎車追撞前方停等紅燈的靜止中轎車。（警方提供）

    圖中轎車追撞前方停等紅燈的靜止中轎車。（警方提供）

    2025/02/09 10:18

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區近日追撞型態的車禍有增加趨勢，光這兩天就接連發生四起，主要原因是駕駛人未保持安全距離，遇突發狀況反應不及釀禍，警方研判，可能跟最近冷氣團南下天氣變冷，導致駕駛人反應降緩變慢有關，提醒駕駛人注意保持安全距離，增加應變時間因應。

    由於追撞事故頻傳，台中市第五分局交通分隊今天透過4個案例，提醒駕駛人要保持安全距離、注意車前狀況，案例一，A男駕駛轎車在崇德路停等紅燈時，由於沒踩好煞車追撞前方正在停等紅燈、屬於靜止狀態的另輛轎車；案例二，男騎士騎乘機車跟在轎車後方追撞，男騎士稱前車突然煞車，因為來不及煞停就撞上。

    案例三：女子駕駛轎車沿環中東路往松竹路方向行駛，當時車流走走停停，她看到前車往前移動跟著往前，沒想到前車突然停下，來不及反應就撞上去了；案例四，A男騎車認為前方B男駕駛的轎車開得太慢，想從右方超車，但就在加速往前時，B男車輛突然右偏並煞車，他見狀緊急煞車導致自摔撞上前車。

    事後B男告訴警方，由於前方車輛煞車才跟著煞車，印象中沒向右偏，經檢視行車紀錄器，確認B男是直行時煞車，綜合上述四例，第五分局長劉其賢提醒民眾，近日天氣變化大，尤其氣溫降低時會導致反應降緩，應確保身體活動度與行車視野正常、與其他車輛保持安全距離及間隔，最重要的是要注意車前狀況並遵守速限，以因應突發狀況。。

    轎車反應不及追撞前車。（警方提供）

    轎車反應不及追撞前車。（警方提供）

    機車追撞前方轎車。（警方提供）

    機車追撞前方轎車。（警方提供）

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