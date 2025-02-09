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    首頁　>　社會

    東勢警不畏寒風低溫 強力取締酒後駕車與噪音改裝車輛

    東勢警分局會同環保及監理所聯合稽查，以取締噪音等違法車輛。（民眾提供）

    東勢警分局會同環保及監理所聯合稽查，以取締噪音等違法車輛。（民眾提供）

    2025/02/09 09:59

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市新社區中93線是往來台中與谷關的重要替代道路之一，每到週休或連續假日，常有大批欲前往臺8線跑山或旅遊的汽車及紅、黃牌重型機車行經此處路段，東勢警分局與環保局、台中區監理所昨上午進行環、警、監聯合稽查，2小時共攔查疑似改裝車輛10輛，其中1輛經噪音檢測不合格，環保局將依噪音管制法開罰3,600元；另排氣檢驗8輛，其中1輛不合格，將依空氣汙染管制法罰鍰1,500元。

    此外，現場並查獲1輛酒駕，依公共危險罪移送。警方表示，勤務期間，眼尖員警見1輛小貨車行近路檢點時，迅速改變路線轉入一旁小巷道內，疑似企圖規避攔查，另組員警立即攔下盤查，員警發現駕駛的駕照已遭吊銷，且渾身散發酒氣，經酒測酒測值超過法定標準值，當場依刑法及道路交通管理處罰條例相關規定予以移送及裁罰。

    東勢警分局長林中興表示，同仁在刺骨寒風中執勤，堅守崗位，值得肯定。針對轄內易有噪音改裝車、酒後駕車、危險駕車等違規車輛出沒路段，警方將持續與環保及監理單位執行聯合稽查專案勤務，希望透過「當場攔、立即測、馬上罰」的強力取締作為，有效遏止違法改裝、酒後駕車、危險駕車等各項交通違規，以保障轄內民眾居住安寧、維護轄區交通安全。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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