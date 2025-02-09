鼻酸！彰化民宅大火一家四口罹難告別式 母淚崩：來世再當家人

彰市民宅大火一家四口罹難今告別式，死者母親（左）淚崩。（記者湯世名攝）

2025/02/09 10:05

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市全福街農曆年前夕發生民宅火災，造成徐姓屋主的女兒一家四口不幸罹難，今天在彰化殯儀館舉行告別式，現場布置小朋友最喜歡的氣球，充滿不捨與哀傷，徐母淚崩說，希望女兒一家四口能夠在天國重聚，來世再當一家人，令人鼻酸。

1月23日火警發生時，從事國小代課的徐母正在日本旅遊，與她同住的是4樓的32歲徐姓兒子，以及34歲的女兒、28歲的女婿及3歲外孫、7個月大的女嬰，一家四口另住2樓；徐女的兒子及時被救出，嗆傷送醫，無生命危險，但女兒一家四口救出送醫時，4人都呈現到院心肺功能停止，女婿及外孫當天不治，女嬰與女兒經搶救多日，也都因傷重先後離世。

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今天告別式在彰化殯儀館舉行，不少民代、社會賢達都到場參與，一家四口的照片高掛在靈堂前，現場佈置除鮮花之外，入口處還擺設小朋友最喜歡的氣球，希望讓小朋友開心走完最後一程。

徐母現身時與親友抱頭痛哭，大家都上前安慰，只見她頻頻拭淚感謝大家的關心，令觀者鼻酸。徐母說，一家四口離世至今，她都沒有夢到他們，雖然很難過，但想想「沒有夢到也好」，代表一家四口無牽無掛到天國重聚。

徐母說，透天厝至今仍斷瓦殘壁，只能住在市公所安排的媽祖文化館；她本來有考慮要保住家火險，但因為程序繁瑣而作罷，沒想到會遇到家裡遭祝融，更因此而天人永隔；白髮人送黑髮人，令人悲傷至極，但她仍要面對振作起來，近日內就會回到工作崗位；感謝各界伸出援手，未來住處會重新整修，她與兒子會搬入續住。

彰市民宅大火一家四口罹難今告別式，靈堂前布置夫妻與2子的遺照，觀者無不鼻酸。（記者湯世名攝）

彰化民宅大火一家四口罹難今告別式，會場布置小朋友最喜歡的氣球。（記者湯世名攝）

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