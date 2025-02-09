冏！搶拍台灣燈會卡比獸手機滑落斜坡 巡邏員警幫忙找回

8日晚間有遊客登高拍攝卡比獸時手機不慎滑落，桃園警分局埔子派出所警員池佳欣及楊守珣協助尋找，發現手機卡在第3層斜坡草地。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/02/09 09:39

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「2025台灣燈會」7日起試營運後，吸引許多遊客前往賞燈，其中，位於A19桃園體育園區站青塘園的寶可夢裝置十分吸睛，遊客爭相與皮卡丘、卡比獸拍照打卡，8日晚間卻有遊客登高拍攝卡比獸時，手機不慎掉落，正在巡邏的桃園警分局埔子派出所警員池佳欣及楊守珣協助尋找，發現手機卡在第3層斜坡草地，遊客手機失而復得笑開懷，也對員警的熱忱表示感謝。

警方表示，當時呂姓遊客夫婦在兒童美術館步道上拍攝卡比獸，呂太太手機不慎掉落斜坡，夫妻倆著著急前往尋找，但因天色昏暗且斜坡陡峭無法進入，恰好遇到正在巡邏的警員池佳欣及楊守珣，員警得知狀況立即以手電筒照射沿路搜尋，發現手機卡在第3層斜坡草地上，楊員跨過欄杆將手機撿回交還，讓夫妻倆鬆了一口氣，也讓原本頹喪的心情又恢復歡樂。

請繼續往下閱讀...

今年台灣燈會在桃園青埔登場，為確保燈會期間交通安全及順暢，桃園警分局呼籲，民眾行經該區域路段時，請依號誌及交管人員指示，減速慢行或提前改道行駛避開管制路段，另建議賞燈民眾多加利用高鐵、機捷及接駁公車等大眾運輸工具前往，燈會期間交通管制、接駁車資訊、停車場位置等，可至2025台灣燈會官方網站查詢。

8日晚間有遊客登高拍攝卡比獸時手機不慎滑落，桃園警分局埔子派出所警員池佳欣（左）及楊守珣協助尋找，發現手機卡在第3層斜坡草地。（記者鄭淑婷翻攝）

位於A19桃園體育園區站青塘園的寶可夢裝置十分吸睛，遊客會到兒美館步道上拍攝皮卡丘、卡比獸。（記者鄭淑婷翻攝）

位於A19桃園體育園區站青塘園的寶可夢裝置十分吸睛，遊客會到兒美館步道上拍攝皮卡丘、卡比獸。（記者鄭淑婷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法