真兄弟！廟會遶境引火 鄰居2度拎滅火器直奔四樓搶救

殘留一地炮屑，警消、住戶推測沖天炮引燃。（記者劉人瑋攝）

2025/02/09 06:42

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〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣知本廟會遶境昨深夜又傳出火警，一棟四樓高的水泥商住合一建物疑因遶境沖天炮射入頂樓神明廳外引發火警，住對面的羅姓鄰居見狀來回2次拎著滅火器就往樓頂衝，自己還被嗆傷，所幸支援得及、火勢旋即撲滅；羅某表示，「自己兄弟」，幫忙是「理所當然」。

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台東青海路四段、大知本地區崎子頭一帶昨深夜十一時許傳出火警，警消獲報已有人被嗆傷，還有一人在4樓滅火，警消立即出動台東、大豐、知本等隊前往救援，由於當時同為當地大廟一年一度遶境，許多陣頭、當地義消也趕往支援，全程大約十分鐘內即撲滅，燃燒面積僅約2平方米，但引起騷動實在不小。

警消初步推測，可能是沖天炮燒及屋內所致，火災原因仍待鑑定。廖姓屋主因火勢輕微嗆傷，後來婉拒送醫，他說，應是沖天炮引燃神明廳外雜物，地方宗教盛事十分重要，也因無重大財損不以為意。

警消提醒燃放爆竹注意事項，一旁也有民眾附和說，去年此時鄰居家也同樣發生火災，自家被波及，今年遶境時特別將門窗關好、物品收好、機車牽入屋內。

相較屋主，火場對面羅姓鄰居似乎嗆傷更嚴重、不停乾嘔；羅某說，他見火勢仍可控，即抱滅火器奔4樓撲滅，未料殘火復燃，他又再借一滅火器急奔而上，但味道實在太嗆、難受，只求火勢不要擴大，稍微犧牲一點無所謂。

廖姓屋主見到好友如此，也愧咎道「不要那麼賣命」，並設法要羅某就醫檢查，羅某本來說，自己兄弟，幫忙保住房子理所當然。但對方不停道謝，他突然開玩笑趁亂告白：「因為我愛你啊！」讓屋主大罵「胡說什麼」！羅某補充解釋：「因為我們都是好鄰居啦！」

火光熊熊，根本難以單用滅火器解決。（民眾提供）

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