1天竟收到45張紅單！鄰居架監視器檢舉沒打方向燈 法官判撤銷原因曝

檢舉人把監視器對準曾女住處，擷圖檢舉違規45次，法官認為已違法侵害曾女隱私，目的不正當，判決罰單全部撤銷。（示意圖，記者張瑞楨攝）

2025/02/09 00:03

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣曾姓女子與鄰居不睦，鄰居竟在自宅裝監視器對準曾女住處，1個月內擷取曾女開車進出自宅，沒打方向燈的畫面向警方檢舉，警方寄出45張共5.4萬元的罰單給曾女，台中高等行政法院質疑，監視器已違反個人資料保護法，侵害曾女隱私，警察根本不應舉發開單，況且曾女違規行為，對交通危害極輕微，判決罰單全部撤銷。

住在彰化縣田中鎮一處鄉間小道旁老宅的曾姓女子，與鄰居細故起糾紛，不料，鄰居竟於自宅門前裝設監視器，拍攝她駕駛小轎車，從2023年7月10至8月8日，進出自宅的畫面，再持監視器擷圖，檢舉曾女轉彎進出自宅時，沒有打方向燈共45次，警方於同年10月25日，一口氣寄發45張，共計罰鍰5萬4000元（1張1200元）的罰單給曾女，曾女不服提起行政訴訟。

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曾女主張，鄰居是報復性檢舉她，與監視器用以嚇阻犯罪的用途不合，另外，45張罰單都是警方同一天開單，她無法及時改善駕駛方式，已喪失行政裁罰敦促人民改進的目的，聲明撤銷罰單。

台中高等行政法院認為，曾女違規屬實，雖構成「道路交通管理處罰條例」的「未依規定使用方向燈」，但應免予處罰，且警察也不應開罰單，免罰的主要理由如下：

其一，就交通違規而言，交通管理處罰條例允許民眾檢舉，但目的是共同維護交通安全，卻衍生浮濫、報復檢舉，甚至出現打著維護交通安全大旗，把檢舉當成生活重心的「檢舉達人」，不分情節輕重、不分因果歷程大肆檢舉的後遺症，另外，個人資料保護法亦有「目的拘束原則」，也就是警察接獲民眾檢舉，要有查證過程，且此查證過程，除了審查曾女違規是否「屬實」之外，也要基於「目的拘束原則」，審查檢舉人檢舉證據的取得過程與原因，是否在必要的範圍，是否具有高度社會公益性等。

法官強調，檢舉人的監視器未攝錄自家門口，而是對準曾女住處，拍攝範圍涵蓋甚廣，包括曾女住處門口、住家庭院全景、正廳及右側房屋，幾乎一覽無遺，並非防範宵小侵入等維護自身利益，而是故意裝設用來拍曾女與家人住處的非公開活動，已侵犯曾女隱私，違反個人資料保護法。

其二，法官指出，曾女住家門前為鄉間小路，寬度不到3公尺，窄到無法會車，即使沒有打方向燈，無論是對向或後方的其他汽車，與曾女擦撞的可能甚低，交通危害極為輕微，不具高度社會公益。

法官強調，曾女被檢舉45件，檢舉人把監視器對準曾女住處，違法拍攝曾女於住家的隱私，目的並非正當，也欠缺合理關連（裝監視器與檢舉，兩者不具合理關聯），警察受理「查證」後，不應該舉發開罰才對，判決罰單全部撤銷，可上訴。

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