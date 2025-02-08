2/8 今彩539頭獎落桃園！百萬大紅包開15組

今晚（8日）開獎的第114000036期今彩539頭獎開出1注。（台彩提供；本報合成）

2025/02/08 22:28

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月8日）開獎的第114000036期今彩539頭獎開出1注，可得800萬元，由桃園市楊梅區四維里四維路108號（1樓）「金錢櫃彩券行」開出；第114000022期大樂透頭獎摃龜，已連6摃，下期獎金上看2.8億元。大樂透春節加碼「大紅包」開出15組，剩餘124組；「小紅包」開出17組，剩餘262組。

第114000022期大樂透中獎號碼「03、06、23、26、40、43，特別號：02」。頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得283萬5610元；參獎共38注中獎，每注可得8萬361元；肆獎共157注中獎，每注可得1萬2503元；伍獎共2810注中獎，每注可得2000元；陸獎共4170注中獎，每注可得1000元；柒獎共4萬1936注中獎，每注可得400元；普獎共5萬2449注中獎，每注可得400元。

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第114000022期49樂合彩中獎號碼為「03、06、23、26、40、43」。四合摃龜；三合共44注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2017注中獎，每注可得1250元。

第114000036期今彩539中獎號碼為「08、24、28、37、38」。頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共245注中獎，每注可得2萬元；參獎共7758注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬2580注中獎，每注可得50元。

第114000036期39樂合彩中獎號碼為「08、24、28、37、38」。四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共332注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3654注中獎，每注可得1125元。

第114000036期3星彩中獎號碼為「005」。壹獎共65注中獎，每注可得5000元。

第114000036期4星彩中獎號碼為「7673」。壹獎共6注中獎，每注可得5萬元。

大樂透「春節大紅包」中獎號碼「03、10、12、15、18、20、24、37、39」，春節小紅包「45」。

大樂透「春節大紅包」開出15組，總中獎注數為16注，其中14組為單注中獎，各得100萬元；1組為2注均分。「春節小紅包」開出17組，總中獎注數為19注，其中15組為單注中獎，各得10萬元；2組為2注均分。截至本期為止，累積開出大紅包組數為356組，剩餘124組；累積開出小紅包組數為538組，剩餘262組，下期（9日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

「大樂透春節加碼大紅包、小紅包」開獎結果看這裡

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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