妻偷吃人夫網友摩鐵啪啪 教授手機定位「抓猴」崩潰求償

教授抓到妻子多次與人夫網友上摩鐵偷情怒告，姦夫被判賠20萬元確定。示意圖。（情境照）

2025/02/09 00:37

〔記者楊國文／台北報導〕林姓教授意外發現妻子和已婚男網友頻繁到摩鐵偷情，暗地將妻子手機Google導航定位追蹤，查出姦情，指控2人發生過2、30次性行為，對姦夫陳男求償100萬元，陳男聲稱不知女方已婚，也未發生性行為。新北地院依據導航定位翻拍截圖等資料，認定陳男、林妻發生10多次性行為，判陳男應賠償20萬元；陳男上訴，高等法院判敗訴確定。

林姓教授指控，妻子2020年上網認識陳姓已婚男子，傳LINE互稱「親愛的」、「寶貝」、「我最親愛的大寶貝」，更多次出遊，拍下摸頭、靠肩、貼臉情侶般親密照片。陳男還在妻子2020年生日當天，傳粉色系套框電子賀卡，裡面寫了「寶貝，多抱妳一次，便多愛妳一些，很開心有妳的出現，希望寶貝天天都能開心度過每一天」，傾訴愛意。

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他還說，兩人2020年8月起到2021年4月頻繁進出摩鐵，多次發生性行為，後來他察覺有異，妻子致歉坦承發生約2、30次性行為。

林姓教授主張，陳男侵害配偶權甚鉅，造成精神莫大痛苦，導致他罹患焦慮症及失眠，對陳男求償100萬元。

陳男則辯稱，直到林姓教授提起訴訟，才知道女方已婚，而且他們未發生逾越男女分際行為，並未侵害配偶權。

不過，林妻出庭證稱，2020年5月前聊天過程，陳男應該知道她已婚，2020月5月和陳男發生第一次性行為時，他已知道她結婚了。兩人確實多次到摩鐵發生性行為。

新北地院依據林姓教授出具妻子手機Google導航定位翻拍截圖等資料，認定兩人2020年8月到同年12月，平均每月3次到摩鐵幽會，已侵害林男配偶權，判陳男應賠償20萬元。

陳男不服，上訴高等法院，高院審理認為一審判決並無不當，判決陳男敗訴確定。

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