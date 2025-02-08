出軌判決史書華稱採信變造內容 「1關鍵 」李怡貞直指太牽強

知名牙醫師史書華。（資料照）

2025/02/08 22:24

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名牙醫師史書華在婚姻期間，因與張姓女語言治療師偷情，法院判張女應賠償20萬元。對此，史書華反擊，「對於法院在審理過程中採信變造內容作為判決依據，我深感遺憾並且支持張女士上訴。」不過，律師李怡貞今（8日）直呼，「我不認為法院會採用變造的證據來下判決。」更認為，「要說變造太牽強。」

李怡貞於臉書粉專表示，自己經手過的侵害配偶權案件很多，「我不認為法院會採用變造的證據來下判決。」由於證據的形式真正在開庭時一定會確認，若經過偽造或編造的對話其實抓得出來，法官也不會敢用。李怡貞也提到，「通常如果是大量連續性有上下文的對話，要說變造太牽強。」

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李怡貞解釋，史書華事後公開的家暴單，不只看不出來傷勢的輕重，也是在判決書所認定的外遇時間點之後。李怡貞說到，遭妻子發現外遇後被打在實務上很常見，加上反說被精神暴力更是標配，「直接說妻子變暴龍比較快。」

李怡貞也強調，「若是離婚調解時簽訂保密條款，通常外遇方也會連外遇對象的部分都一併處理。」李怡貞指出，此舉通常是代為賠償，以避免對方再跟小三或小王提告，如果事情還是會曝光，「沒有什麼是錢解決不了的事，有的話就是用更多錢來解決而已。」更坦言，「如果是協議離婚，沒有外遇或骯髒事，通常也不太需要保密條款。」

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