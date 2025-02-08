通緝犯北市駕車衝撞員警逃脫 妻子落單持毒被捕

警方查獲被黃嫌棄置在巷內的轎車。（記者劉慶侯翻攝）

2025/02/08 20:26

〔記者劉慶侯／台北報導〕因毒品、詐欺被通緝的35歲黃姓男子，日前駕車載著葉姓妻子行經台北市梧州街口，遇到萬華分局龍山派出所員警攔檢，黃假意配合，卻加速衝撞員警逃逸。警方追緝並在巷弄找到被棄置的車輛，和呆坐車內的葉女，同時搜出身上藏有毒品，警方將葉女移送究辦，追緝黃男中。

警方表示，黃嫌1月中旬晚上7時許，開著向朋友借來的轎車，載著22歲葉姓妻子，行經北市萬華區梧州街時，因四處張望逡巡，被巡邏經過的龍山派出所警員林胤廷、林明葦認為行跡鬼祟，上前將車攔下，準備盤查。

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警方說，黃嫌假意驅車慢行停車，好似要先讓妻子下車受檢，突然加速衝撞企圖逃逸。騎機車的林員攔阻時，右手肘受到擦挫傷。警方隨即通報線上警網同步圍捕。

萬華分局警網最後在廣州街找到棄置車輛，以及車中的葉姓妻子，已無黃男蹤影。警方帶回葉女以及車輛帶回派出所調查，並在對方身上搜出含有毒品依托咪酯成分的喪屍煙彈及吸食器，訊後依毒品罪嫌送辦。

警方調查，黃嫌因毒品、詐欺案件被地檢署發布通緝，其中毒品案件遭判刑3個月，沒入監被通緝。黃嫌仍下落不明。

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龍山所警員林胤廷右手肘挫傷。（記者劉慶侯翻攝）

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