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    首頁　>　社會

    台中汽車美容女老闆酒駕 衝人行道撞倒15部機、1騎士受傷

    林女誤踩凌志轎跑車油門，撞到文心路一段人行道路旁機車。（讀者提供）

    林女誤踩凌志轎跑車油門，撞到文心路一段人行道路旁機車。（讀者提供）

    2025/02/08 19:17

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市南屯區1名汽車美容女老闆，今凌晨於自家飲用2杯威士忌暖身入睡，未料，早上上工協助顧客移車，疑不熟煞車位置誤踩油門，導致凌志（Lexus ）轎跑車暴衝開進人行道，撞倒15部機車及1名等紅燈騎士，林女酒測超標被依公共危險罪送辦，哀稱「再也不敢喝酒開車」。 

    寒流來襲，台中市戶外氣溫不到攝氏10度，林老闆（58歲）上午11時許，將凌志轎跑車開上文心路1段與五權西路2段交叉口人行道，撞倒路旁12部機車、3部自行車，路口1名停等紅燈騎士也被撞到右腳扭傷，林女嚇到趕緊下車查看。

    四分局大墩派出所長王凱政說，員警巡邏發現交通事故，協助管制周邊車流，當場對林女實施酒測，酒測值超過法定標準值，依公共危險罪送辦。

    林女向警方說，開設汽車美容業店多年，上午幫顧客貼完隔熱紙要移車，不熟凌志煞車位置，誤踩油門才衝上人行道，而肇事前，凌晨為了驅寒於家中喝了2杯威士忌，暖身入睡，沒想到經過1晚還沒退酒。

    第四警分局長陳祥麟告誡林女，酒駕危害自身安全，也可能造成路人生命財產損失，切勿心存僥倖心態，要落實「喝酒不開車、開車不喝酒」原則，共同維護交通安全。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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