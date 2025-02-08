澎湖警搜民宅竟遺留槍彈！天兵警、分局長、偵查隊長懲處公布

馬公警分局警用手槍忘了放在嫌疑人家中，員警懲處報告出爐。（民眾提供）

2025/02/08 18:27

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公警分局在2月4日發生「員警槍彈遺留被搜索民宅」事件，由於過度離譜，造成輿論關注，馬公警分局表示除已深切自我檢討，更對帶隊幹部的疏失感到萬分自責，處分層次提高到分局長，並強調全案絕對會秉公調查，毋枉毋縱。

農曆春節假期期間，澎湖傳出有賭場遭人持槍闖入「嗆聲」，馬公警分局偵查隊根據線報，掌握莊姓男子涉有重嫌，因此前往家中查槍，不料槍沒查到，反而留下1把警槍及24發子彈，讓家屬相當驚恐，擔心被栽贓嫁禍，因此向派出所報案，要求開具「拾得物」證明，避免衍生後遺症。

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全案始末，經馬公警分局近日縝密、嚴謹調查完竣，基於任事的態度和對工作上缺失的警惕，分局長呂文廷自請申誡一次以示負責；偵查隊長薛天相則因監督不周連帶處分申誡一次；而當事員警之行為雖屬情節嚴重，但衡酌其於第一時間能立即向長官報告，將傷害降低到最小，也依「警察人員獎懲標準」核予記過2次之懲處，以正官箴，該名員警就是帶隊副隊長蔡進特，將於明年屆齡退休。

馬公警分局感謝各界對此事的關心指教與嚴格監督，在痛定思痛之餘，定將持續秉持懲奸除惡、維護民眾安居樂業之職志，堅守工作崗位。更嚴格要求同仁恪遵相關勤務規定，對於攜行之裝備擔起保管之責，期許全體員警都能記取此次慘痛教訓，不負鄉親之勉勵。

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