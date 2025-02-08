為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    遠東新氣爆打火有功！劉世芳慰勉新竹消防同仁

    內政部長劉世芳（右2）今天在消防署長蕭煥章（右1）、新竹縣副縣長陳見賢（左1）陪同下，慰勉新竹縣日前參與搶救遠化新埔總廠棉6廠氣爆災變的消防和義消同仁們，由消防局長陳中振（左2）代表接受。（竹縣府消防局提供）

    內政部長劉世芳（右2）今天在消防署長蕭煥章（右1）、新竹縣副縣長陳見賢（左1）陪同下，慰勉新竹縣日前參與搶救遠化新埔總廠棉6廠氣爆災變的消防和義消同仁們，由消防局長陳中振（左2）代表接受。（竹縣府消防局提供）

    2025/02/08 17:09

    〔記者黃美珠／新竹報導〕內政部長劉世芳今天跟消防署長蕭煥章一起到新竹縣，慰勉日前參與搶救遠東新世紀（股）公司遠東化纖新埔總廠棉6廠氣爆災變的消防和義消同仁們。蕭煥章說，今年度將透過特考班增補1000名消防人員，並由警專擴大招收400名消防新生，以充足全國消防單位人力，提升救災量能。

    內政部長劉世芳今天是在接近中午的時候，由消防署署長蕭煥章、新竹縣副縣長陳見賢陪同下，共同慰勉縣府消防局週四（6日）當天參與救災的同仁，感謝他們不畏危險，守護人民生命財產安全。

    縣府消防局長陳中振簡報說，6日當天凌晨2點53分，當他們獲報遠化新埔總廠棉6廠突發爆炸火警，造成多人傷亡後，前後調派36輛救災車輛，動員82名消防人員以及12名義消，並出動消防機械人跟空拍機，在深夜嚴寒強風與爆炸危險下，歷經10個小時奮戰同步就災和搜救、救護廠內遇害人員，終於把這場惡火給打滅。

    內政部長劉世芳致詞時強調，消防人員除了守護鄉親，也要保護自己，而消防人員的安全始終是政府最關心的議題，內政部將持續強化救災安全標準，推動「消防安全衛生法」，以確保消防人員在執勤時擁有更完善的保障。此外，政府也將持續提升消防裝備與訓練，確保第一線人員能在最安全的環境下執行任務。

    消防署署長蕭煥章表示，為補足消防人力，內政部已規劃今年度招募計畫，將透過特考班增補1000名消防人員，並由警專擴大招收400名消防新生，以強化全國消防救災能量，確保各地消防單位人力充足。

    新竹縣副縣長陳見賢則承諾，縣府將全力配合中央政策，持續投入資源，提升消防設備與人力配置，確保救災工作的順利推動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播