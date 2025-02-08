遠東新氣爆打火有功！劉世芳慰勉新竹消防同仁

內政部長劉世芳（右2）今天在消防署長蕭煥章（右1）、新竹縣副縣長陳見賢（左1）陪同下，慰勉新竹縣日前參與搶救遠化新埔總廠棉6廠氣爆災變的消防和義消同仁們，由消防局長陳中振（左2）代表接受。（竹縣府消防局提供）

2025/02/08 17:09

〔記者黃美珠／新竹報導〕內政部長劉世芳今天跟消防署長蕭煥章一起到新竹縣，慰勉日前參與搶救遠東新世紀（股）公司遠東化纖新埔總廠棉6廠氣爆災變的消防和義消同仁們。蕭煥章說，今年度將透過特考班增補1000名消防人員，並由警專擴大招收400名消防新生，以充足全國消防單位人力，提升救災量能。

內政部長劉世芳今天是在接近中午的時候，由消防署署長蕭煥章、新竹縣副縣長陳見賢陪同下，共同慰勉縣府消防局週四（6日）當天參與救災的同仁，感謝他們不畏危險，守護人民生命財產安全。

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縣府消防局長陳中振簡報說，6日當天凌晨2點53分，當他們獲報遠化新埔總廠棉6廠突發爆炸火警，造成多人傷亡後，前後調派36輛救災車輛，動員82名消防人員以及12名義消，並出動消防機械人跟空拍機，在深夜嚴寒強風與爆炸危險下，歷經10個小時奮戰同步就災和搜救、救護廠內遇害人員，終於把這場惡火給打滅。

內政部長劉世芳致詞時強調，消防人員除了守護鄉親，也要保護自己，而消防人員的安全始終是政府最關心的議題，內政部將持續強化救災安全標準，推動「消防安全衛生法」，以確保消防人員在執勤時擁有更完善的保障。此外，政府也將持續提升消防裝備與訓練，確保第一線人員能在最安全的環境下執行任務。

消防署署長蕭煥章表示，為補足消防人力，內政部已規劃今年度招募計畫，將透過特考班增補1000名消防人員，並由警專擴大招收400名消防新生，以強化全國消防救災能量，確保各地消防單位人力充足。

新竹縣副縣長陳見賢則承諾，縣府將全力配合中央政策，持續投入資源，提升消防設備與人力配置，確保救災工作的順利推動。

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