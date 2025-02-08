焚香燒出鄰居憂鬱症？台南宮主搬民法辯「地方習慣」遭法官打臉

台南私人神壇燒香，鄰居控PM2.5超標導致憂鬱症提告。示意圖。（資料照）

2025/02/08 16:30

〔記者王捷／台南報導〕台南吳男家中的神壇日日燒香，陳姓鄰居控PM2.5超標，還被「燒出」憂鬱症，憤而提告求償39萬元。吳姓宮主以民法反駁，稱焚香行為符合「地方習慣」合理範圍，但台南地院民事庭以吳男的頻率過高，影響鄰居安寧，判賠償10萬精神慰撫金。

吳男家中設立私人宮廟「聖威宮」，祭拜太子爺、土地公等神明，陳男指控，從2022年開始，吳家每日早、中、晚焚燒線香，煙氣飄散到他家，導致車庫、客廳內瀰漫煙霧，牆壁甚至堆積煙垢，他購置PM2.5測量儀器檢測，發現數值長期超標，擔憂自身與家人健康受到影響，還因此罹患憂鬱症。

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陳男曾多次向吳男反映，對方將香爐從門口移至屋內，後來也減少焚香次數，但煙氣仍然飄散，讓陳男決定自行加裝隔板以減少影響，除要求法院禁止吳男燒香，並求償精神慰撫金30萬元、憂鬱症治療費8萬元與裝設隔板費1萬元，共計39萬元。

吳男則辯稱，焚香行為與一般家庭祭拜無異，且只有早晚各一炷香，並無大量焚燒，應屬地方習慣的一部分。他強調自己已設置木製隔板，並封住縫隙以減少煙霧逸散，應該已經盡力改善，也認為PM2.5測量數值並無公信力，可能受到其他環境因素影響，例如廚房油煙、蚊香、空氣不流通等。

另外，吳男強調，依照民法第793條的規定，若煙氣影響輕微或符合地方習慣，就不應受到禁止，而他燒香的頻率及產生的煙氣應屬短暫且輕微，就像相鄰房屋烹飪時的氣味一般，難以完全避免，陳男的訴求過於誇大。

法院審理後認定，雖然燒香在台灣常見，但吳男的頻率過高，已影響鄰居安寧，不能以「地方習慣」為藉口。不過陳男的憂鬱症是否與煙霧直接相關，缺乏醫學證據支持，因此駁回治療費8萬元的請求，判吳男賠陳男精神慰撫金10萬元。

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