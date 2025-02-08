亡者臉書帳號竟顯示「在線」 靈異事件結局大逆轉

某亡者手機被偷還出現上線訊息，家屬發文提及，「我媽再玩臉書…超扯，而且手機再相片（指靈堂）旁邊。」最後靠監視器揪出竊盜嫌疑人。（民眾提供）

2025/02/08 16:44

〔記者王姝琇／台南報導〕家中有長輩過世，停柩在台南憶盧園，某晚亡者個人臉書帳號竟顯示「在線」，系統還跳出建議加好友的訊息，嚇得家裡晚輩以為遇到靈異事件，抽絲剝繭後發現，竟是亡者手機被某生命禮儀公司委外靈堂布置的工作人員偷走，家屬報警並調監視器畫面逮人。

龔姓民眾母親近日因病過世，家人將祂生前使用的手機供在靈堂，家屬說到，之前表哥過世手機都關機，但卻有朋友接到用往者手機打LINE電話過來，回撥卻都不通；認為民俗上可能亡者剛剛死亡不知道狀況，所以還保有生前滑手機的習慣，這次才會在母親過世時選擇將手機放在靈前。

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龔姓家屬提及，前幾天晚上媽媽的個人臉書帳號竟顯示出小綠點的「在線」訊息，還建議他加好友，一開始以為只是同名同姓，但越看越不對勁，「這就是媽媽的帳號啊！」嚇得他連夜也跑回靈堂，才發現手機被偷走，離奇的是，隔天早上手機竟又出現在原位，決定報警調監視器畫面。

龔姓家屬說，警方根據畫面逮到一名陳姓男嫌疑人，是某一間生命禮儀公司委託的靈堂布置工作人員，自己聲稱有吃精神病患藥物導致恍神，才拿走亡者手機；今天這位嫌疑人也前來靈堂上香跪拜祈求原諒。但並未說明拿走手機的用意為何，只見他試圖更改手機密碼，又拿去拍工作照。

家屬說，陳姓男嫌疑人已經前來靈堂上香跪拜，求得亡者原諒，法律方面就交給警方處理，也讓這件離奇的事件落幕。

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