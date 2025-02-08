持利刃刺殺台中巨大「咖波」！37歲街友落網曝原因

「貓貓蟲咖波」大型氣偶，懶洋洋趴在地上，顯得很療癒。（記者張瑞楨翻攝自臉書Bugcat Capoo專頁）

2025/02/08 16:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕去年（2024年）12月16日起，於台中車站（台中驛）舉辦的「咖波十週年巡迴最後站」，預計展至今年3月2日。不料，本月6日清晨，卻有人持利刃惡意割破「貓貓蟲咖波」大型氣球，可愛的「貓貓蟲咖波」淪為洩氣攤在地上的一團氣球，整個展覽為之提前結束。台中市警局第三分局昨天深夜找到「行兇者」，是居於定所的37歲黃姓街友，他宣稱惡意破壞動機，是「我心情不好」，警方今天（8日）依毀損罪函送台中地檢署偵辦。

被惡意割破的「咖波」是大型的氣偶，放置於台中火車站大智北路側草皮廣場，懶洋洋趴在地上，既可愛又療癒，但主辦單位卻於6日發現，「咖波」被割破攤在地上，且割破的刀痕相當長，已經無法修復，網友也怒罵破壞者行徑惡劣，主辦單位也為此提前結束此活動，並貼出公告， 「大咖波被暗殺了嗚嗚嗚，原本在台中驛展出的超巨大咖波氣偶，在晚上不知道被誰用刀子割破，損傷太嚴重無法復原，原本預計展出到3月，只好提前結束了。準備要去看大咖波的粉絲請見諒」。

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主辦單位7日報案正式提告後，中市警局第三警分局立德派出所雖很快透過監視器，鎖定轄內居無定所的37歲黃姓街友涉有重嫌；但他行蹤不定，經多處探訪後，7日深夜10時許，終於發現黃男蹤跡，將他查緝到案。黃男宣稱破壞主因，是自己心情不好，藉由破壞割破「貓貓蟲咖波」大型氣偶抒發情緒，警方於今天（8日）依毀損罪函送台中地檢署偵辦。

黃姓街友持利刃惡意割破「貓貓蟲咖波」的畫面。（民眾提供）

可愛的「貓貓蟲咖波」淪為洩氣攤在地上的一團氣球。（民眾提供）

警方於昨天深夜，找到涉嫌破壞「貓貓蟲咖波」大型氣球的黃姓街友（右），他宣稱動機是心情不好。（民眾提供）

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