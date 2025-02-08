模擬槍報繳期限將屆 射權會籲持有主要組件者報繳

台灣官方針對模擬槍強化管制，報繳、報備持有主要組成零件將於12日截止，警方及射權會呼籲持有者盡速報繳，以免吃上官司或遭罰鉅款。（記者吳仁捷翻攝）

2025/02/08 17:00

〔記者吳仁捷／新北報導〕警政署因應修正公布槍砲彈藥刀械管制條例部分條文案，針對模擬槍強化管制，將模擬槍罰則從行政罰提升至刑罰，另配合修法，內政部會同經濟部公告查禁模擬槍之主要組成零件，而模擬槍主要組成零件報繳期限，將於2月12日截止，中華民國射擊權益促進會呼籲，持有者盡速報繳，否則將面對一年以下有期徒刑、兩百萬元罰金。

新北市警察局表示，依據「槍砲彈藥刀械管制條例」第20條之1第1項規定：「具類似真槍之外型、構造、材質及火藥式擊發機構裝置，且足以改造成具有殺傷力者，為模擬槍，由中央主管機關會同中央目的事業主管機關公告查禁。」

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內政部警政署查禁公告的模擬槍，係指足以改造成具有殺傷力之槍枝：一、槍枝具有類似槍機、撞針、擊錘等擊發機構或預留有槍機安裝等機構；二、槍枝其外型、材質、各部組成零件（含零件之結構、功能）或機械運作方式類似各國武器工廠生產之槍枝。

政府展現打擊非法槍枝決心，2024年1月3日修正公布槍砲彈藥刀械管制條例（下稱本條例）部分條文案，有關強化模擬槍管制部分，除將模擬槍罰則從行政罰提升至刑罰；配合修法修正條例，內政部會同經濟部於去年8月12日公告查禁模擬槍之主要組成零件。對於修法前已持有模擬槍主要組成零件之民眾，應於2024年8月12日起至2025年2月12日止，攜帶模擬槍主要組成零件及身分證明文件至各直轄市、縣（市）政府警察局辦理報備持有或繳銷。

射權會理事長陳同心呼籲，模擬槍主要組成零件報繳及報備持有期限到2月12日到期，請持有模擬槍主要組成零件的民眾或店家廠商盡快到全國警察局派出所辦理相關業務；射權會呼籲，目前只能報繳、報備持有模擬槍主要組成零件，若持有整把完整模擬槍，恐構成一年以上有期徒刑了，若持有模擬槍建議丟棄或自行銷毁；射權會關心射擊同好，趕快把握最後期限，相關作業若不清楚，請電洽射權會，將有專人解說服務。

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