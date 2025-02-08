男子跟團健行迷糊步道摔傷 警消邊背邊抬400公尺救護送醫

施姓旅客不慎在迷糊步道摔傷，警方、消防員以背運、抬擔架等方式救援。（民眾提供）

2025/02/08 16:09

〔記者王善嬿／嘉義報導〕來自高雄的施姓男子，今上午隨旅行社搭乘遊覽車到奮起湖、阿里山進行一日遊，在迷糊步道健行時，不慎摔落3、4公尺深邊坡，嘉義縣消防局、警方獲報，派遣人員到場搶救，以人力背運與抬擔架方式，將施男救護至步道出口，經救護車載運到醫院救治。

嘉縣消防局今上午10點15分獲報，有旅客受創傷需緊急救護，隨即派遣消防分隊人員到場，並轉報竹崎警分局樂野聯合所員警，警、消到場時，在距離迷糊步道入口約400公尺處，發現同行家人及旅行社導遊已將施男從邊坡抬至步道旁，因施男右腳踝扭傷，無法行走，警、消合力以背運、抬擔架等方式，將施男救援送醫。

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經了解，施姓旅客搭乘遊覽車到阿里山一日遊，在第一站景點迷糊步道健行，因山區起霧、地面濕滑，施男不慎滑倒，摔落到步道旁邊坡；救護人員檢傷，施男左腳有擦挫傷，意識清醒，送往嘉義市聖馬爾定醫院做進一步治療。

今山區起霧、步道濕滑，有旅客健行時不慎摔到邊坡受傷，警、消合力抬運到迷糊步道出口，運送至救護車送醫。（民眾提供）

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