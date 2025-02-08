桃警書法比賽寫警語「電子煙中毒物飄」 盼青少年遠離誘惑

「法網『揮揮』、『書』而不漏」書法比賽決賽在桃園市政府警察局警政大樓舉辦。（記者周敏鴻攝）

2025/02/08 13:39

〔記者周敏鴻／桃園報導〕63位桃園市內國高中學生，通過「法網『揮揮』、『書』而不漏」書法比賽初賽，今天齊聚桃園市政府警察局警政大樓，揮毫寫下「電子煙中毒物飄」等警語，希望提醒青少年要遠離毒品等誘惑。

市警局為鼓勵青少年多多從事正當休閒活動而舉辦書法比賽，吸引超過百件作品參賽，昨邀來通過初選的學生們參加決賽，他們分別揮毫寫下「依託咪脂亂世香，迷魂一步墮深塘」、「自拍私照須審思，勿因誘惑傳他人」、「銀行帳戶妥保管，勿因小利交集團」等警語，結合書法藝術與預防犯罪宣導。

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桃園市副市長王明鉅前來為學生打氣，並與市警局副局長劉印宮、「泮山書會」老師謝幸雄等人，分別揮毫寫下「反幫派」、「反電子煙」、「反詐騙」等宣導標語，王明鉅提醒，青少年透過社群媒體等與外界聯繫管道愈來愈多元，應留意網路詐騙、賭博、毒品等誘惑，避免誤入歧途。

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「法網『揮揮』、『書』而不漏」書法比賽決賽在桃園市政府警察局警政大樓舉辦。（記者周敏鴻攝）

桃園市副市長王明鉅（中）出席「法網『揮揮』、『書』而不漏」書法比賽決賽，為參賽學生們打氣。（記者周敏鴻攝）

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